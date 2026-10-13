连线：苹果 iOS 27 拯救濒危语言，让其“住进”iPhone 18 Pro 等手机里

IT之家 10 月 13 日消息，《连线》昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称在 iOS 27 系统官方输入法中，苹果公司进一步扩展支持原住民语言，新增支持黑脚语（Blackfoot）、科曼奇语（Comanche）和东北克里语（Northern East Cree）。

博文指出目前 iPhone 18 Pro 等机型支持超过 200 种语言输入，苹果通过与原住民社区长期协作，为切罗基语等濒危语言提供键盘、字符与输入体验支持。

苹果公司深化和切罗基族（Cherokee Nation）的合作，切罗基语于 2010 年进入 iOS，成为首个获支持的美国原住民语言。切罗基族目前约有 1,500 名活跃使用者，其中多数超过 70 岁，社区正通过沉浸式课程培养第二语言学习者。

IT之家查询公开资料，切罗基族是美国规模最大的联邦承认原住民族之一，也是切罗基人的主权政府，总部位于俄克拉何马州 Tahlequah。该族在文化、语言复兴和数字技术合作方面具有较高可见度，切罗基语也是首个进入 iOS 键盘的美国原住民语言。

苹果称，为原住民语言适配键盘并非单纯翻译，该工作需要多年研究与社区成员参与，并涉及字符编码、字体支持、正字法和键盘布局等多个环节，其目标是将语言使用场景延伸至年轻人常用的手机屏幕。

适配流程始于 Unicode 标准。一个字符必须先被纳入该标准，才能在手机屏幕上输入或显示。Unicode 现已收录超过 157,000 个字符，而提出、验证并编码一种语言的字符集，通常需要 3 至 5 年。

字符编码完成后，苹果和谷歌等平台需提供字体支持，否则字符会显示为空方框，即“豆腐”。随后，双方还需确定正字法。部分语言缺乏标准化书写规则，用户过去会以问号等符号替代喉塞音等特殊语音。

键盘布局方面，苹果也针对不同语言深入定制，例如内兹珀斯语不使用大写字母，苹果将 Shift 键改为显示带重音符号的辅助字符层。切罗基语采用音节文字，苹果在键盘底部加入自适应元音键，输入辅音后自动显示可组合的元音。