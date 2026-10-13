摩根大通称驳斥苹果 iPhone 18 Pro 系列订单削减传闻，称需求高于 iPhone 17 Pro

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称摩根大通驳斥 iPhone 18 Pro 需求疲软并削减订单的报道，将苹果（AAPL）目标股价从 340 美元上调至 360 美元（上调 20 美元）。

在 10 月 12 日发布的投资者报告中，摩根大通驳斥有关苹果因 iPhone 18 Pro 需求低迷而削减订单的报道，并建议投资者关注更长期的基本面。

摩根大通此前曾因供应受限担忧，在 2026 年 7 月将苹果目标股价下调至 340 美元（IT之家注：现汇率约合 2,278 元人民币）。针对近期订单削减传闻，该行分析师称，相关变化未超出苹果每年例行的生产调整范围。

该行同时下调苹果 12 月季度业绩预期，不过将原因归结为 2026 年 iPhone 发布节奏被拆分为两部分。分析师预计，基础版或入门级 iPhone 的潜在买家将等待 2027 年初发布的新机型，因此形成暂时销售缺口。

摩根大通认为，尽管增幅有限，但是 iPhone 18 Pro 目前的需求高于 iPhone 17 Pro。分析师预计，分批上市策略将推动 Pro 机型销量增长。iPhone Duo 预计于 10 月底上市，其销量有望充分弥补基础机型缺位造成的缺口。

摩根大通预测，苹果 9 月季度盈利仅略高于行业预期，供应限制仍是影响因素。到 12 月季度，该行预计 iPhone Duo 销量约为 850 万部；因缺少非 Pro 机型，iPhone 收入预计同比下降约 2%。

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