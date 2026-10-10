开源媒体播放器 MPC-HC 2.8.3 发布：引入 Win11 风格主题、原生圆角菜单选项

IT之家 10 月 10 日消息，开源媒体播放器 MPC-HC 于 10 月 8 日更新至 2.8.3 版本，新增基于 Windows 11 界面设计的菜单和对话框主题，并为 Windows 11 提供原生圆角弹出菜单选项。

主题方面，用户可在“选项 > 高级 > ModernThemeStyle”中切换主题，使用符合 Windows 11 风格的现代外观。在 Windows 10 系统上，用户也可以切换 Windows 11 风格主题。使用 Windows 11 的用户还可启用系统原生弹出菜单，呈现圆角效果。

除界面调整外，2.8.3 将 MPC Video Renderer 更新至 0.10.8.2600、MediaInfo DLL 更新至 26.10，并改进 CUE 文件解析。

更新还为 EVR-CP 和 EVR-Sync 渲染器加入 HLG 色调映射。HLG 是一种用于高动态范围视频的传输格式，常见于电视广播等视频内容。HLG 色调映射指播放器将这类视频的亮度和色彩转换为适合当前显示设备的呈现范围。

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