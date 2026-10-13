SpaceX 推出“X Subscription”订阅服务，整合 Grok、Cursor 和 X Premium 会员

IT之家 10 月 13 日消息，SpaceXSI 公司今天宣布推出全新订阅服务“X Subscription”，将 Grok、Grok Bot、Cursor 和 X Premium 等多款产品会员整合到一个订阅体系。

根据用户选择的订阅档位，X Subscription 将提供 Grok、Grok Bot、Cursor 和 X Premium 使用权限。

其中，个人 Plus 套餐定价 8 美元（IT之家注：现汇率约合 53.6 元人民币）/月，拥有 Grok Chat、Voice、Imagine、X Premium 和 Build 等功能，同时包含 Grok API 的使用权限以及用于编程的 Cursor。

Premium 套餐定价 30 美元（现汇率约合 201.2 元人民币）/月，包含 Plus 所有权益，并新增 Grok Bot 和最新 Grok 模型使用权限，还可使用 Cursor 进行代码托管、云端智能体和自动化。用户还可在 X 平台享受无广告浏览，有机会锁定心仪用户名。

此外，Super 套餐每月收费 100 美元（现汇率约合 670.6 元人民币），包含 Plus 和 Premium 两档套餐所有权益，还可在高峰时段优先访问 Grok 模型。Ultra 为 200 美元（现汇率约合 1,341 元人民币）/月，用户可最快使用所有产品和模型，额度为 Plus 套餐的 20 倍。