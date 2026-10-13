黑客组织 CybeLeek 计划靠虚拟币市值里程碑分批泄露《GTA 6》实机乃游戏本体，然而玩家群体不买帐

IT之家 10 月 13 日消息，近期臭名昭著的黑客组织 CybeLeek 再度活跃，该账号声称，如果其发行的虚拟货币 $Cyberleek 市值持续上涨，就会逐步公开更多《GTA 6》游戏实机片段，展示坦克交战、警察枪战等场景，如果虚拟货币市值达到 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币），就会泄露完整游戏文件。

900 万美元（现汇率约合 6,035.2 万元人民币）迷你坦克大战

900 万美元（现汇率约合 6,035.2 万元人民币）: 坦克

1,300 万美元（现汇率约合 8,717.6 万元人民币）: 警匪枪战

2,100 万美元（现汇率约合 1.41 亿元人民币）: 战斗机

2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币）: 火车对撞

3,000 万美元（现汇率约合 2.01 亿元人民币）: 完整的可游玩版本游戏

然而，就在 Cyberleek 大肆宣传这些目标的同时，$Cyberleek 的价格却出现大幅下跌。过去 24 小时内，该代币价格下跌了约 50%，市值也降至约 220 万美元（现汇率约合 1,475.3 万元人民币）。按照目前的走势，距离其设定的首批泄露门槛仍有不小差距，更不用说最终的完整游戏版本。

与所谓的完整游戏版本相比，其余市值门槛对应的内容本身吸引力相当有限。事实上目前关于 Cyberleek 究竟是否拥有《GTA 6》构建副本仍存在疑问，有消息称 Cyberleek 仅手握一批游戏实机画面，并没有真正的构建副本，如果业界真的抬高 Cyberleek 虚拟货币价格，相应黑客很可能会在虚拟货币市值达到 2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币）之际提前套现跑路。

随着《GTA 6》正式发售日期临近，玩家对模糊不清、且展示内容与此前曝光信息高度重合的游戏片段，兴趣似乎正在减弱。至于 Take-Two 和 Rockstar 是否已经更接近查明 Cyberleek 账号背后的操作者，目前仍没有明确答案。