在高管会议室偷偷安装录音设备，OpenAI 一沙特籍工程师被 FBI 逮捕

IT之家 10 月 14 日消息，据路透社报道，美国司法部当地时间周二表示，美国联邦探员逮捕了一名任职于 OpenAI 的沙特籍工程师，指控他在这家人工智能企业的高管会议室安装隐蔽录音设备。

美国司法部在声明中称，35 岁的阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞（Abdulrahman Alfozan）自 2025 年 7 月起担任 OpenAI 工程师。

美国司法部介绍，9 月 30 日，OpenAI 在其旧金山一处办公楼的高管会议室里，发现一台电视后方 USB 接口上插着该录音设备。

美国联邦调查局的诉状显示，这个 U 盘大小的设备带有麦克风，还可外接摄像头，被藏在卫生纸之中。设备大约在 9 月 28 日被安装，内部存储的数据经过加密，无法直接读取。调查人员后续在阿尔福赞的个人包中查获另一件同款定制设备。

OpenAI 在 X 平台发文称，公司依靠内部人工智能模型锁定了放置设备的责任人，并追查了设备来源。

该企业表示，已有证据显示这名员工打算在办公室多个敏感区域继续加装录音设备，秘密录制会议内容。

公司称：“目前没有迹象表明此人不当访问或窃取模型权重、源代码或是客户数据。该员工已被解雇。”

OpenAI 将案件移交了美国联邦调查局，相关调查仍在进行。

美国联邦调查局局长卡什 · 帕特尔（Kash Patel）在声明中表示：“阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞涉嫌在雇主的高管会议室藏匿秘密录音装置，偷偷录制和公司超级智能技术相关的敏感谈话。”

联邦调查局诉状显示，直至 9 月 16 日的约一个月时间里，阿尔福赞还借助一款人工智能办公助手，查询会议室日程与相关权限信息。他自 2020 年 9 月起持有美国合法永久居民身份。

如果罪名成立，阿尔福赞最高可获五年监禁、25 万美元（IT之家注：现汇率约合 167.6 万元人民币）罚金，以及三年监管释放。

根据他的领英个人主页信息，阿尔福赞曾就读于麻省理工学院与加州大学伯克利分校，此前任职于 Meta 和微软。

OpenAI 当地时间上周五表示，经调查发现三名研究人员违反公司敏感信息管理规定，已将三人辞退。这三名研究人员分别是贾斯敏 · 王（Jasmine Wang）、托梅克 · 科尔巴克（Tomek Korbak）与米基塔 · 巴列斯尼（Mikita Balesni）。三人随后发布公开信，详述被解雇的经过，认为这次突然解雇会让员工产生不安，破坏研究人员提出安全风险顾虑的内部文化。