欧洲央行首席经济学家莱恩：AI 或将限制欧洲劳动者争取加薪的议价能力

IT之家 10 月 14 日消息，据路透社报道，当地时间 13 日，欧洲央行首席经济学家菲利普 · 莱恩指出，欧元区企业越来越广泛地采用 AI，可能会削弱劳动者争取加薪的议价能力。与此同时，企业大举投资 AI 也可能显著收紧融资环境。

受能源价格高企影响，欧元区通胀率接近欧洲央行 2% 目标的两倍。政策制定者一直关注通胀是否会产生二轮效应，但迄今没有发现明显迹象，尤其是工资增长并未受到进一步推高。

莱恩在都柏林发表演讲时指出，AI 尚未改变整体就业趋势，但企业招聘意愿低迷，使劳动者更难通过要求加薪来弥补高通胀造成的损失。而这可能是通胀仍处高位、工资增速却逐渐放缓的原因之一。“AI 可能取代部分劳动者，从而进一步削弱他们的议价能力，抑制工资增长，并降低劳动报酬占总收入的比重。”

莱恩同时指出，全球企业为投资 AI 大量举债，推高了整体借贷成本，融资环境因此收紧，影响程度已不容忽视。“这种影响传导至欧元区债券市场，长期利率上升使欧元区金融环境明显收紧。欧洲央行在决定货币政策应当采取何种立场时，需要考虑这一因素。”

IT之家从报道中获悉，欧洲央行此前不断加息，以防止高通胀长期持续。部分经济学家认为，如果整体融资环境趋紧，欧洲央行或无需进一步采取如此大力度的措施，就能控制物价上涨。

莱恩还指出，AI 也可能在长期内提高经济潜在产出和趋势增长率，使经济能够保持更快的增速。“对欧洲来说，AI 有可能抵消劳动年龄人口预计持续减少对经济造成的影响，尤其具有价值。”