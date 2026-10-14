比亚迪欧洲首款纯电七座旗舰 SUV 车型 ATTO 8 亮相，二代刀片电池、闪充加持

IT之家 10 月 14 日消息，当地时间 12 日，比亚迪在 2026 巴黎车展上正式发布新款纯电动 SUV 车型 ATTO 8。新车仅需 9 分钟，就能通过闪充桩将电池从接近耗尽充至接近满电。

新车是比亚迪面向欧洲市场推出的首款七座纯电动旗舰 SUV。其搭载 115kWh 第二代刀片电池，计划于 2027 年第一季度在欧洲上市。

作为品牌在欧洲市场尺寸最大、售价最高的 SUV，新车长宽高分别为 5040mm、1996mm 和 1760mm，在欧洲销售的三排座 SUV 中属于尺寸较大的车型。值得一提的是，新车外形与此前在国内推出的唐 L 几乎一致。

ATTO 8 配备面积达 2.39m² 的全景玻璃车顶和 15.6 英寸中控屏，比亚迪希望新车能够凭借大容量电池和快速充电能力在竞争中脱颖而出，而不只是灵活的座椅布局。

ATTO 8 提供 Design 后驱版和 Excellence 四驱版两种配置。后驱版最大功率 455 马力，0 至 100km/h 加速约需 5.8 秒，WLTP 工况续航里程为 652km。

四驱版则以部分续航里程换取更强的加速性能。双电机综合最大功率 764 马力，峰值扭矩 774N·m，0 至 100km/h 加速仅需 4.6 秒，WLTP 工况续航里程也降至 602km。

ATTO 8 最大的卖点还是闪充技术。比亚迪称，新车 5 分钟即可将电量从 10% 充至 70%，9 分钟便能充至 97%。除了第二代刀片电池，ATTO 8 还得使用比亚迪自家的闪充桩，最高充电功率可达 1500kW。即使在-30℃ 的低温环境下，ATTO 8 也只需 12 分钟就能将电量从 10% 充至 97%，比常规条件下多花 3 分钟。

据IT之家了解，比亚迪计划到 2027 年底在欧洲建设 3000 座闪充站。