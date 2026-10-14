比亚迪第二代海鸥车型 10 月 20 日上市：尺寸动力底盘全面升级

IT之家 10 月 14 日消息，比亚迪发布媒体邀请函，确认第二代海鸥将于 10 月 20 日在郑州赛车场正式上市。新车在内饰质感、空间表现与智能化配置上均进行了全面升级。

此前 10 月 9 日，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓宣布该车开启盲订，提供青柠绿、莓莓粉、芒芒橙、冰椰蓝、奶油白及芝麻灰六款外观配色。

据工信部申报信息，第二代海鸥长宽高为 4205/1810/1570mm，轴距 2650mm，较现款车长增加 425mm、轴距加长 150mm，整体体量已接近比亚迪海豚。

同时，其座椅布局由 4 座升级为 5 座，后排横向空间和腿部空间均有所改善。储物方面，新车新增 94L 前备箱，后备箱放倒第二排座椅后最大可扩展至 1380L，二排座椅下方还设有隐藏式储物盒。

外观方面，新车采用最新设计语言，前脸配备三叉戟样式灯组，机盖表面筋线较现款更为立体，前包围两侧嵌入风道结构。侧面延续悬浮车顶设计，腰线上扬，配备半隐藏式门把手。车尾换装两组倒梯形尾灯，灯组中间镶嵌 BYD 英文标识，整体造型简约干净。

内饰以浅色调为主，取消传统独立仪表盘，搭载大尺寸悬浮中控屏，支持三七分屏显示。屏幕下方保留一排实体空调按键，并配备磁吸灵动按键。

座椅表面加入打孔处理与缝线点缀，主副驾支持电动调节，主驾配备按摩功能，前排提供通风加热。此外还配备多色氛围灯、8 扬声器、自动空调及后排独立出风口。中央岛台区域提供 50W 无线充电面板和怀挡设计。

动力与底盘是本次换代的另一核心变化。新车由前置前驱改为后置后驱，搭载郑州比亚迪生产的 TZ164XYB 型号永磁同步驱动电机，最大功率由现款的 55kW 提升至 95kW，最高车速从 130km/h 提升至 150km/h。

后悬架由扭力梁式非独立悬架升级为多连杆独立悬架，轮胎规格加宽至 205/60 R16。补能方面，新车搭载弗迪磷酸铁锂刀片电池，提供 CLTC 工况 320km 和 420km 两个续航版本，高配车型支持闪充技术，使用专用充电桩可实现 5 分钟将电量由 10% 充至 70%，闪充并非全系标配。

智驾配置上，高配车型可选装激光雷达及天神之眼 B 辅助驾驶系统（DiPilot 300），支持高快领航及自动泊车功能。安全配置方面，全系标配 140km/h 高速爆胎稳行系统。

价格方面，网传的经销商预扣提车价显示，第二代海鸥自在版 8.5 万元、飞翔版 9.5 万元、智趣版 11 万元（IT之家注：预扣价并非最终官方指导价，上市后将多退少补）。

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