韭菜的故事到此为止：《GTA6》泄密者 Cyberleek 炒币失败跑路

IT之家 10 月 14 日消息，据游戏媒体 IGN 今天报道，臭名昭著的黑客 Cyberleek 今天发布《GTA 6》新泄密视频，疑似展示游戏部分剧情结局，部分玩家对此表示担忧。

据报道，Cyberleek 的模因币从昨天开始价格暴跌。该名泄密者曾在此前宣称，如果他的虚拟币能达到设定价值，就公开不同类型的《GTA6》视频。他还在之前表示，如果模因币市值达到 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币），就放出容量超 200G 的《GTA6》游戏副本。

本周早些时候，Cyberleek 的模因币达到相应市值后，网上出现了多段游戏实机视频片段，疑似展示游戏内角色的画面。

然而 Cyberleek 的虚拟货币最终还是崩盘，目前市值仅 120 万美元（现汇率约合 804.6 万元人民币），远低于 10 月 11 日的 780 万美元（现汇率约合 5,229.9 万元人民币）。他画下的那些饼几乎不可能实现，加密货币炒作计划似乎也走到了尽头。

今天，Cyberleek 在自己的网站发布文章。他在文中为自己的行为辩护，声称加密货币骗局相关指控不实，并认为 Take-Two“已经受到足够的惩罚”。最后他表示：“韭菜的故事到此为止，暂时告一段落。”

当然，Cyberleek 仍有可能继续发布游戏实机视频、炒作虚拟货币。然而更紧迫的问题是，玩家需要避开今天的泄露视频。