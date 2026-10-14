明年 1 月默认阻止：微软 Win10/Win11 收紧可移动介质上的 ReFS 卷

IT之家 10 月 14 日消息，在本月补丁星期二活动日（10 月 13 日）中，微软为提升其可见性、降低风险，并推动用户转向受支持的存储方案，宣布在 Windows 11、Windows 10 系统上，收紧对可移动介质上 ReFS 卷的支持，并计划于 2027 年 1 月默认阻止其挂载。

IT之家注：ReFS 全称为 Resilient File System，直译为弹性文件系统，是微软面向数据完整性与大规模存储场景设计的文件系统，它常用于 Windows Server 中的存储空间、备份与数据密集型工作负载。

根据微软公告内容，自 10 月累积更新开始，外置 USB 硬盘、U 盘与外置固态硬盘等可移动介质的 ReFS 卷连接 Windows 10、Windows 11 系统之后，默认启用审核，在出现该场景时记录事件 ID 524。

每次系统重启期间，每个受影响卷记录一次事件；每次启动最多记录 32 个受影响的外部卷。微软同时引入 RefsRemovableDeviceMountPolicy 组策略，默认值为 1，表示审核。管理员可将其设为 0 关闭该机制，或设为 1 阻止挂载。

微软计划在 2027 年 1 月补丁星期二发布的 Windows 10、Windows 11 累积更新中，将启动强制执行阶段。届时审核与阻止功能默认启用，管理员仍可按需覆盖默认设置。

对于仍在可移动介质上使用 ReFS 的用户，微软推荐在 2027 年 1 月前完成数据迁移或调整配置。微软建议先安装最新更新、监控 ReFS 审核事件、确认受影响设备与工作负载，再将数据迁移至受支持的存储配置。