索尼 PS5《GT 赛车》30 周年纪念 DualSense 手柄控制器公布，小米 Vision GT 领衔六款新车加入游戏

IT之家 10 月 14 日消息，索尼互动娱乐与 Polyphony Digital 今日宣布了《GT 赛车 7》Spec IV 更新第一部分 (Part 1) ，同时为庆祝该系列诞生 30 周年将推出 Gran Turismo Limited Edition DualSense 无线控制器。

这款控制器将于 10 月 22 日开启预售、12 月 10 日正式开售，售价为 84.99 美元 / 84.99 欧元 / 74.99 英镑 / 12,480 日元（IT之家注：现汇率约合 528.3 元人民币）。

Spec IV 更新第一部分将面向所有玩家免费推送，加入六款新车、全新 Sportsland Sugo 赛道、全新赛事、Scapes 拍摄地点及多项游戏功能（本次更新于北京时间 10 月 15 日 14:00 正式上线）。

六款新增车辆中，最受关注的是小米 Vision Gran Turismo。该车是一款由风雕琢而成的电动超级跑车，泪滴形座舱嵌入带有切口和风道的车身之中，形成贯穿全车的空气动力学通道，标志性的光环形尾灯兼具视觉符号与大型排气口功能。

其余五款新车分别为：

1994 年法拉利 F355 Berlinetta，由宾尼法利纳设计的车身被视为结合优美曲线与功能美学的杰作；

1987 年本田 Civic Si Group A 版本，基于无限 Motul Civic 赛车打造，该赛车曾在 1987 年全日本房车锦标赛中赢得组别总冠军；

2026 年马自达 RX-Vision GT3 Evo，延续了 787B 勒芒冠军赛车的四转子发动机哲学，并融合最新 SKYACTIV 技术；

2023 年本田 Step WGN Spada Premium Line，一款面向家庭用户的高端 MPV；

1986 年雪铁龙 2 CV 6 Charleston，这款被称为“带轮子的雨伞”的法国国民车生产周期长达 42 年。

新赛道 Sportsland Sugo 位于日本宫城县，是日本知名的摩托车和汽车赛道。此次更新还包含 6 项新的世界巡回赛赛事、Car Viewer 新功能、Experience 模式以及新的 Scapes 拍摄地点。

索尼《GT 赛车》30 周年纪念版 DualSense 无线控制器以赛车条纹和赛车运动风格图形为设计元素，搭配碳纤维纹理质感的前面板，将汽车设计与性能元素融入控制器之中。

山内一典表示：“三十年前，GT 赛车始于一个分享汽车之美与喜悦的愿景。这款纪念控制器庆祝我们共同走过的旅程，我深深感谢每一位持续激励我们的人。”

该控制器建议零售价为 84.99 美元、12480 日元（含税）、84.99 欧元或 74.99 英镑，实际零售商价格可能有所不同。

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