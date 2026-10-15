尽管存泄密风险，消息称《GTA 6》评测版仍将在 10 月底前向媒体提供

IT之家 10 月 15 日消息，Cyberleek 持续放出大量《GTA 6》泄露内容，成为 Rockstar 最头疼的麻烦。虽然这名泄密者声称已经收手，但评测流程本身依然有可能产生剧透。此外，Insider Gaming 发文称（现已删稿），媒体评测禁令会在 11 月 19 日游戏正式发售日之前解除。

IT之家注意到，可靠业内消息源 NateTheHate 随后称，媒体评测版会在 10 月底前发放。

今年 5 月，巴西记者佩德罗 · 恩里克 · 卢蒂 · 利佩（Pedro Henrique Lutti Lippe）称，Rockstar 会邀请媒体前往一处保密地点试玩游戏，以此最大限度降低泄露风险。发行商常规做法一般是在发售前向媒体寄送实体光盘或者数字版游戏。

多数玩家预估这款游戏主线时长至少 50 小时，把评测记者集中隔离试玩的方案可行性不高。除主线剧情与关键任务外，莱昂尼达（Leonida）地图规模超过 Rockstar 以往任何一款开放世界。目前的安排来看，评测人员将拥有三周甚至更长时间来探索罪恶城及其周边区域。

回顾 2026 年有多款游戏在解禁日前就出现提前流出的实机视频，包括《漫威金刚狼》与《寂静岭：小镇陷落》，所以 Rockstar 有理由担心。不过《GTA 6》不提供 Xbox 和 PS5 实体光盘，这一点会降低泄露的概率。

也有不少玩家讨论，本作预售销量已经十分火爆，是否还需要媒体评测。但 Take-Two Interactive 首席执行官施特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）在今年 5 月强调，专业媒体评价依然很重要。这位高管提到，Rockstar 的作品在 Metacritic 平台平均分常年稳定在 95 分上下区间。