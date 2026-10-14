尽管部分官员抗议，R 星《GTA 6》迈阿密营销活动持续加码

IT之家 10 月 14 日消息，R 星（Rockstar Games）正持续加码《GTA 6》的大规模营销活动，推出罪恶都市主题飞艇、美国国家橄榄球联盟（NFL）联动宣传等多个推广项目，尽管部分迈阿密官员对此提出抗议。

过去两个月，R 星一直在为这款作品展开营销。宣传攻势从 Netflix 上的大型实机演示揭开序幕，随后推出海量周边商品与附加内容，其中包含一张专为《GTA 6》打造原创配乐的专辑。如今，R 星将宣传延伸至现实世界，为 11 月 19 日的游戏发售造势。

R 星当前把宣传重心放在迈阿密。《GTA 6》的故事舞台是迈阿密的虚构版本 —— 罪恶都市（Vice City），因此 R 星大量借助这座城市投放广告，这也引发了和市政官员之间的矛盾。一部分官员对此表示支持，希望借此吸引更多游客、增加财政收入；但另一部分官员强烈反对，相关争议已经持续数周。

据《迈阿密人报》报道，县议员勒内 · 加西亚（René Garcia）对《GTA 6》在迈阿密的宣传活动表达不满，称自己“对整件事感到非常不适”。加西亚的核心顾虑是，城市在和这样一款游戏合作，“这款作品把迈阿密描绘成犯罪天堂、谋杀之都”。

报道称，加西亚及其他官员试图叫停 R 星在当地扩大营销的相关谈判。原本规划的宣传项目包括迈阿密国际机场广告，以及投入 400 万美元（IT之家注：现汇率约合 2,682 万元人民币）改造迈阿密海滩。整套宣传计划原定最早 10 月 15 日启动，但迈阿密记者乔尔 · 佛朗哥表示，有不愿具名的官员认为相关合作协议很难按期敲定。

9 月，R 星斥资近 100 万美元（现汇率约合 670.5 万元人民币），在迈阿密热火队主场凯西亚中心球馆顶部架设巨大发光标牌，上面写着“欢迎来到罪恶都市”。这座球馆还将举办一场由 R 星赞助的 NBA 赛事，这在联盟中尚属首次。11 月 18 日，迈阿密热火将在这块罪恶都市主题球场上，身着取材自《GTA 6》的全新球衣，对阵密尔沃基雄鹿，这是一场常规赛。场馆内还会售卖罪恶都市周边，R 星与 NBA 将这场活动命名为“罪恶都市之夜”。

上周末，迈阿密海豚队主场硬石体育场也铺满了《GTA 6》广告。体育场大屏播放游戏发售宣传，球队达阵得分时，屏幕会播放《GTA 6》主题动画，画面配有文字“In for VI”，既指代达阵拿下 6 分，也呼应本作的数字代号 VI。

与此同时，一艘飞艇也将前往佛罗里达。带有罪恶都市涂装的固特异飞艇目前从俄亥俄州起飞，据报道正向北卡罗来纳州移动。外界推测它最终会抵达佛罗里达，大概率会在未来几周的体育赛事或是其他预定营销活动中亮相。R 星还在迈阿密绘制了至少一幅罪恶都市主题壁画。显而易见，R 星不惜重金造势，力求把现实中的迈阿密打造成真实版罪恶都市。

除此之外，《GTA 6》还有不少消息持续传出，包括传闻的 PC 版发售时间、层出不穷的泄露内容等等。