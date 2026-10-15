涉嫌在高管会议室安装窃听设备的 OpenAI 沙特籍工程师，被曝已买好回家的单程机票

IT之家 10 月 15 日消息，据《商业内幕》今天（15 日）凌晨报道，美国联邦检察官披露，涉嫌在 OpenAI 办公室秘密安装录音设备的前工程师、沙特阿拉伯籍男子阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞，曾预订返回沙特阿拉伯的单程机票。

最新解封的法庭文件显示，美国联邦政府曾担心案件消息走漏，影响对阿尔福赞的起诉。

加州北区联邦检察官克雷格 · 米萨基安等人在 10 月 8 日提交的法庭文件中提到：“被告、他的妻子和另一名家庭成员预订了 2026 年 10 月 12 日星期一从旧金山出发、经伊斯坦布尔飞往沙特阿拉伯的单程机票。”

检方担心，如果阿尔福赞在被捕前得知自己受到调查，他有能力提前离开美国，也有逃离美国的动机。

据IT之家了解，美国联邦调查局于当地时间 10 月 9 日逮捕阿尔福赞。当地时间 14 日，他首次出庭，美国政府正式公布了针对他的指控。

阿尔福赞涉嫌使用电子、机械或其他设备窃听他人谈话，面临一项重罪指控，最高刑期为 5 年。

根据刑事起诉书，OpenAI 在一间高管会议室的电视机背面发现了一个秘密安装的 USB 设备，外面包裹着卫生纸，以掩盖设备的存在。

OpenAI 的声明称：“我们利用自己的模型分析设备及其来源，最终查明是一名员工在几天前安装了该设备。”

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