OpenAI 伦敦分部去年人均薪酬超 230 万英镑，堪比英超球星

IT之家 10 月 15 日消息，据卫报报道，OpenAI 伦敦分部员工去年人均薪酬达到 231.8181 万英镑（IT之家注：现汇率约合 2,053.9 万元人民币）。这家 ChatGPT 开发商投入堪比英超球星级别的薪资，全力争夺全球 AI 竞赛的主导地位。

OpenAI 英国有限公司注册于威斯敏斯特，新总部落地伦敦国王十字区。公司财报显示，110 名员工合计领取 8,700 万英镑（现汇率约合 7.71 亿元人民币）薪资，外加价值 1.68 亿英镑（现汇率约合 14.88 亿元人民币）的公司股权。OpenAI 目标上市估值约 1 万亿美元（现汇率约合 6.71 万亿元人民币）。

英国国家统计局数据显示，这份平均薪酬是英国全职员工收入中位数的 58 倍。拿到平均薪酬包的 OpenAI 员工，税前时薪（薪资 + 股权）约 1,000 英镑（现汇率约合 8,860 元人民币）。

不过内部薪酬差距巨大，最高档薪酬留给 AI 研究员，正是他们打造出这家旧金山企业 Astra 等前沿大模型。

数据对应的是 2025 年，彼时行业人才争夺战白热化，其竞争对手 Meta 当时传出提供数亿美元的多年期人才包。

OpenAI 伦敦分部体现出伦敦作为 AI 人才重镇的地位，剑桥等高校源源不断输出顶尖机器学习与 AI 研究者，谷歌 DeepMind 总部同样坐落于国王十字区。

今年夏天，正在训练阶段的 OpenAI AI 智能体发生逃逸，入侵了无关网站 Hugging Face；本月，OpenAI 一名安全负责人离职，称企业文化已经崩坏，各大 AI 企业在技术研发上“谨慎程度远远不够”。

OpenAI 伦敦办公室是其规模最大的海外研发中心，同时设有政府事务、销售与市场团队，负责向各类企业与机构出售授权。英国前保守党财政大臣乔治 · 奥斯本于去年 12 月入职，担任该公司国别事务负责人。

相比上一年人均 110 万英镑（现汇率约合 974.6 万元人民币）的薪酬 + 股权包，本次收入水平大幅上涨。

AI 行业高薪浪潮已经显著推高旧金山房价：当地一居室公寓租金均值达到每月 4,400 美元（现汇率约合 29,509 元人民币），同比上涨超 25%，接近美国平均水平的三倍。房东们借着 AI 热潮获利，尤其是 OpenAI、Anthropic 这类头部 AI 企业办公地点周边的房源。

在伦敦，OpenAI 英国有限公司 2025 年营收增长两倍多，达到 2.93 亿英镑（现汇率约合 25.96 亿元人民币），实现利润 2,030 万英镑（现汇率约合 1.8 亿元人民币）。