漫步者 NeoBuds Pro 5 耳机 30 周年典藏版上架：限量 3000 套，1169 元

IT之家 10 月 15 日消息，漫步者 NeoBuds Pro 5 30 周年典藏版现已上架，定价为 1169 元。

这款耳机是漫步者 30 周年纪念典藏版本，全球限量发行 3000 套，每台耳机带有独立编号，随箱附赠徽章和纪念卡。

声学架构方面，这款耳机升级为 1 圈 2 铁三分频配置，采用 1 个高分子振膜动圈单元加 2 个楼氏动铁单元，搭配三分频技术。其中楼氏双动铁负责高频和超高频表现，高分子大尺寸宽声场动圈包揽中低频，可还原录音室原始的声音细节，带来监听级音质享受。

音质方面，该耳机支持 LHDC 192 / LDAC 编码，实现 192kHz / 24bit 高清采样，并且获得了 Hi-Res Wireless 和 HWA 双金标认证。

这款耳机搭载带有头部追踪的杜比全景声音效，实现声随头动，立体音效始终环绕四周，号称听歌观影都可以带来沉浸式的 VIP 包厢体验。

降噪方面，它采用漫步者 EDIFIER WIDE-BAND MULTI-CHANNEL ANC 专利降噪技术，支持宽频自适应降噪，可实现 -53dB 降噪深度、 5kHz 降噪宽度，能智能识别环境并自动调整降噪参数。

其配备 3 麦 + 骨导 + AI 降噪方案，在地铁、街头、风雨中也可以精准滤除环境噪音，保证对方能听到清晰的人声，甚至可以应对 32km/h 风速骑行场景。

其综合续航可达 46 小时：降噪关闭时耳机续航约 10 小时，充电盒补充后总计约 46 小时；降噪开启时耳机续航约 5.5 小时，充电盒补充后总计约 25 小时，同时支持快充，快充 15 分钟即可续航约 3.5 小时。

IT之家附详细参数如下：

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