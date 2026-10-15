小米 Vision GT 超跑入驻游戏《跑车浪漫旅 7》，全球玩家都能开

IT之家 10 月 15 日消息，小米汽车今天宣布，小米 Vision Gran Turismo 超跑今日正式入驻《跑车浪漫旅 7》，全球玩家都能在这款游戏内驾驶小米的概念跑车，在赛道上风驰电掣。

据悉，小米 Vision GT 是一款由风雕琢而成的电动超级跑车，泪滴形座舱嵌入带有切口和风道的车身之中，形成贯穿全车的空气动力学通道，标志性的光环形尾灯兼具视觉符号与大型排气口功能。

IT之家了解到，Vision Gran Turismo 是《跑车浪漫旅》系列制作人山内一典发起的一个全球性虚拟概念车合作项目。该项目邀请全球顶尖汽车制造商，抛开一切现实技术、材料等限制，自由设计并打造代表其终极梦想的概念车，专注于对未来驾驶体验的无限畅想。

全球顶尖汽车品牌如布加迪、法拉利、保时捷等都曾参与 Vision Gran Turismo 项目。小米是第 36 个加入该概念车项目的品牌，Xiaomi Vision Gran Turismo 则是该项目的第 51 款概念车。值得一提的是，小米不仅是首个受邀参与该项目的中国品牌，也是全球第一家以科技公司身份参与其中的品牌。

同时，该车已在今年 2 月的 Xiaomi 17 Series 全球发布会亮相。据官方所述，这是一辆“由风塑形”的车。在风阻与下压力之间，追求完美平衡。

小米首席设计师李田原表示：“我们的理念是不依靠额外加装部件，就能达成空气动力学目标。这种理念要求我们奉行“少即是多”，几乎每一处设计，都必须具备空气动力学功能，而不只是为了美观。”