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小米 Vision GT 超跑入驻游戏《跑车浪漫旅 7》，全球玩家都能开

2026/10/15 14:52:30 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 不一样的体验Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 15 日消息，小米汽车今天宣布，小米 Vision Gran Turismo 超跑今日正式入驻《跑车浪漫旅 7》，全球玩家都能在这款游戏内驾驶小米的概念跑车，在赛道上风驰电掣。

据悉，小米 Vision GT 是一款由风雕琢而成的电动超级跑车，泪滴形座舱嵌入带有切口和风道的车身之中，形成贯穿全车的空气动力学通道，标志性的光环形尾灯兼具视觉符号与大型排气口功能。

IT之家了解到，Vision Gran Turismo 是《跑车浪漫旅》系列制作人山内一典发起的一个全球性虚拟概念车合作项目。该项目邀请全球顶尖汽车制造商，抛开一切现实技术、材料等限制，自由设计并打造代表其终极梦想的概念车，专注于对未来驾驶体验的无限畅想。

全球顶尖汽车品牌如布加迪、法拉利、保时捷等都曾参与 Vision Gran Turismo 项目。小米是第 36 个加入该概念车项目的品牌，Xiaomi Vision Gran Turismo 则是该项目的第 51 款概念车。值得一提的是，小米不仅是首个受邀参与该项目的中国品牌也是全球第一家以科技公司身份参与其中的品牌

同时，该车已在今年 2 月的 Xiaomi 17 Series 全球发布会亮相。据官方所述，这是一辆“由风塑形”的车。在风阻与下压力之间，追求完美平衡。

小米首席设计师李田原表示：“我们的理念是不依靠额外加装部件，就能达成空气动力学目标。这种理念要求我们奉行“少即是多”，几乎每一处设计，都必须具备空气动力学功能，而不只是为了美观。”

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关键词：跑车浪漫旅 7小米Vision Gran TurismoVision GTGT赛车7

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