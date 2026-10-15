1399 → 987 元：小米米家智能晾衣机 3 国补新低，4 分区设计、42 英寸灯板

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小米米家智能晾衣机 3 开售于 2026 年 5 月，政府补贴价 1399 元。

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这款新品采用 4 分区（平铺晾晒区、小件挂晒区、被罩大件区、日常衣物区）晾晒，内衣鞋袜不混晾；共有 94 个晾晒位（38 个开放式挂槽位、32 个旋转晾衣夹挂位、20 个伸缩细杆挂位、2 个晾晒网、2 根晾被杆）。

新品灯板升级至 42 英寸大面积灯板，较上一代提升 35%，配上 36W 功率，光通量达 3000lm；超大曲面设计实现光源广角照射；增加 3000K-5700K 全域色温与亮度多级调节，可满足阅读、休闲娱乐、运动等不同阳台场景需求。

米家智能晾衣机 3 接入米家生态，可定时设置，阳光充足时降下晾晒，日落降温时升起防潮；采用轻音直流电机，在 35 千克满载状态下，经过超 6000 次测试，升降依旧安静且平稳。

IT之家附这款产品详细参数如下：

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