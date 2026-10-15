差评如潮：世嘉暂时下架《全面战争：幕府将军 2》完全版，承认游戏体验未达到应有水平

IT之家 10 月 15 日消息，世嘉与 Creative Assembly 今天宣布，《全面战争：幕府将军 2》完全版游戏已暂时下架。截至目前，本作在 Steam 的简体中文评测为“差评如潮”。

世嘉表示，《全面战争：幕府将军 2》完全版的表现未能达到玩家预期，也没有达到自身标准。官方已看到玩家的反馈、评论，认同游戏体验未达到应有水平。

因此世嘉正与各大游戏平台合作，将本作暂时下架，并在调查问题期间重新上架原版游戏。已经购买该作的玩家仍可正常游玩。

IT之家注意到，玩家反馈的问题集中在多个方面。画面升级首当其冲，大量玩家质疑开发团队使用了效果欠佳的 AI 放大处理。据 3DM 游戏报道，一张单位卡片的对比引发讨论：原版中留胡子的骑马武士，在新版画面里，鼻子和胡须被玩家形容得像另一种头盔形状。部分新增图像还被质疑出现六指等异常。需要指出的是，这些问题是否由生成式 AI 造成，目前仍是根据画面作出的判断。

技术层面的问题同样突出。玩家记录了原版已有的漏洞和新版出现的新故障，还有较多反馈认为新版的运行表现甚至不如旧版。据 Notebookcheck 报道，有用户报告在 RTX 5090 显卡上以 4K 分辨率游玩时仅获得 30 至 40 帧。即便升级到 64 位架构，性能优化仍未达到玩家预期。

此外，新版本虽然增加了 50 个可操作势力，但部分玩家认为这些势力缺乏足够独特的机制，整体平衡性也存在问题，新增数量并没有真正转化为更丰富的游戏体验。