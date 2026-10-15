全球首家 AI 眼镜无人自助体验店登陆中国香港，乐奇 Rokid 打造

IT之家 10 月 15 日消息，AI+AR 智能眼镜品牌乐奇 Rokid 今日宣布，全球首家 AI 眼镜无人自助体验店于中国香港尖沙咀海港城正式开幕。

这是乐奇 Rokid 首间海外旗舰店，还是 AI 眼镜品类全球首个以“自助体验”为核心的零售空间。

根据市场调查机构 Counterpoint Research 最新报告，乐奇 Rokid 于 2026 年上半年以 41% 的出货量，居全球 AI 与 AR 眼镜市场首位。

IT之家获悉，乐奇 Rokid 全球首家 AI 眼镜无人自助体验店位于香港海港城海洋中心三楼，店内设八个沉浸式体验专区。

体验店采用全自助模式，不设导购跟随，消费者不受话术压力。每个体验区均配备一块兼具镜子功能的交互屏幕，并与一副乐奇 AI 眼镜（Rokid Glasses）实现能力互通。

该款 AI 眼镜仅重 49 克，集拍摄、提词、翻译、导航、AI 问答等多项核心功能于一身。消费者进店后，可按照交互屏幕指引自主佩戴，并独立完成多项功能体验。

镜片上直接浮现翻译字幕、演讲提词、导航箭头；语音可唤起 AI 助手，第一视角随时拍摄。

乐奇 Rokid 副总裁，国际及港澳台业务负责人邵华强现场表示：消费习惯正在发生巨大变化。新一代消费者希望拥有安静、不受打扰的空间，可以自由探索产品，按照自己节奏去感受，而不是被导购持续跟进。自主沉浸式体验，已经成为新的消费需求。

据其介绍，过去 AI 眼镜最大的瓶颈是认知门槛：消费者没见过、没摸过、不知道怎么用。而乐奇 Rokid 将整个体验流程标准化：屏幕引导、体验动线、机械臂取货。这套操作链路可快速推广至全球商圈，让 AI 眼镜从需要讲解的科技产品，变成人人可自助体验的日常消费品。

体验完成后，可自助购买并通过机械臂取货