亚马逊旗下 Bee 推出两款 AI 录音产品：可穿戴设备 Frontier、手机磁吸配件 Eclipse，74.99 美元起

IT之家 10 月 16 日消息，当地时间 10 月 15 日，亚马逊宣布旗下公司 Bee 推出两款 AI 录音产品：Bee Frontier 与 Bee Eclipse，旨在帮助用户记录日常重要对话与琐碎细节，并将其沉淀为待办事项、摘要和洞察。

官方表示，隐私安全是其坚守的红线，对于所有 Bee 硬件，原始音频不被存储，既不可被调取亦无法被共享；并且每次开启录制时，系统都会主动提示用户须先行征得通话对方的同意。

启动之后，Bee 硬件会实时整合对话语境与已关联应用的信息，智能化输出深度洞察与实用建议。

此外，Bee 支持无缝接入日常工作流工具，包括 Gmail、Google 日历以及微软 Outlook。在一次通话或会议结束后，Bee 能自动提炼行动清单、代拟后续跟进邮件，或根据商讨内容一键生成日程邀请。

除硬件迭代外，Bee 还正式打通了与 Alexa+ 及 Amazon.com 的生态连接，接入 Alexa+ 后，用户无需掏出手机，通过纯语音免提交互即可调取对话摘要、核心洞察与代办清单。

其中，Bee Frontier 是一款既可佩戴于手腕、也能夹在衣物上的个人 AI 设备，定价 74.99 美元（IT之家注：现汇率约合 502.9 元人民币）。

Bee Frontier 搭配专为全天佩戴打造的亲肤超软硅胶腕带，并提供三款配色：薰衣草紫 (Lavender)、鼠尾草绿 (Sage) 与玛瑙黑 (Onyx)；具备 IP67 级防尘防水，支持 USB-C 充电，单次充电可提供 7 天续航。

据介绍，这款产品内置搭载音频降噪过滤技术的双麦克风阵列，能精准过滤环境杂音，只记录真正核心的关键内容。用户可以通过实体麦克风按键自主掌控音频采集与处理时机，辅以醒目的工作指示灯，设备运行状态一目了然。

此外，用户还可以设置静音超时自动关机规则（如静音 5 分钟、15 分钟等无声环境），让设备在未检测到声音时自动休眠断电。

Bee Eclipse 则为用户在可穿戴设备之外提供了更加灵活的形态选择，能以磁吸方式贴合在手机背面。单次充电拥有超过 21 天的续航，提供银色 (Silver)、午夜色 (Midnight)、蜜糖色 (Honey) 和腮红粉 (Blush) 四色，起售价 99.99 美元（现汇率约合 670.6 元人民币）。

凡购买任意 Bee 硬件，所有用户无需额外付费即可享受基础核心功能，包括对话智能摘要、要点回顾以及 14 天历史记忆库。

若升级订阅 Bee Pro，用户还可解锁一系列高级进阶权益：不限次数的近期对话摘要；深度联动 Amazon.com 与 Alexa+；无缝接入第三方生态应用；智能推荐待办清单；每日记忆图谱；专属个人聊天 AI 助手；丰富的对话定制模板；以及 Bee 专属桌面端应用。

Bee Pro 资费为每月 11.99 美元（现汇率约合 80.4 元人民币）；每位 Bee 硬件新用户均可获赠 30 天免费试用权益。