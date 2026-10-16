官方回应“iPhone Duo 使用现成屏幕”：从零开始研发，苹果定规格、三星帮量产

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称针对围绕 iPhone Duo 折叠屏是否“直接采用三星现成屏幕”的争议，苹果回应称该公司主导定义体验与规格，并与三星等伙伴从零共同开发并量产，其屏幕是高度定制部件。

在接受 YouTube 频道 MrMobile 采访（9 月 10 日采访，相关视频 10 月 15 日发布）时，苹果硬件工程副总裁 Rich Dinh 与 iPhone 显示技术高级总监 JP Guillou 表示，iPhone Duo 的显示屏并非简单采购供应商已有产品，苹果从产品体验、结构挑战和具体规格出发，与制造伙伴共同开发了高度定制部件 [指屏幕]。

Dinh 强调，苹果的显示屏、铰链、外壳和芯片都需要与多家制造商协作，但设计起点始终是“苹果希望实现什么体验、解决什么问题”。

Guillou 则进一步说明，在苹果提出需求并下达规格之前，供应商那里并不存在这块屏幕；现有市面上的部件也无法满足苹果对需求、期望、要求和规格的标准。

IT之家援引博文介绍，针对外界“三星把整套显示部件交给苹果组装”的说法，Dinh 回应称，苹果并没有“现成食材货架”可以直接取用，iPhone Duo 的屏幕是“从零开始”开发，定制甚至细化到纳米级。三星等伙伴的角色，是在苹果完成设计定义后，帮助其将设计投入量产。