营收增长放缓，消息称投资者降低 Anthropic IPO 估值预期

IT之家 10 月 16 日消息，北京时间今天（16 日）凌晨，路透社援引四名知情人士消息称，随着 AI 融资成本持续攀升引发市场担忧，Anthropic 公布最新财务数据后，部分现有投资者和准备参与 IPO 的投资者开始考虑下调对 Anthropic 的估值。

其中三名知情人士称，部分投资者参加了 Anthropic 在旧金山举办的投资者日活动，并讨论了约 1.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.05 万亿元人民币）的估值。此前，投资者预计 Anthropic 在 11 月上市时的估值约为 2 万亿美元（现汇率约合 13.41 万亿元人民币）。

Anthropic 向潜在投资者披露，第三季度营收达到 168 亿美元（现汇率约合 1,126.1 亿元人民币），环比增长 45%，并在调整部分财务项目后实现盈利。

业绩数据缓解了部分投资者对 AI 研发成本高昂的担忧的同时，营收增速放缓仍令一些投资者失望。Anthropic 第二季度营收达到 116 亿美元（现汇率约合 777.55 亿元人民币），比第一季度增长一倍以上，第三季度的环比增幅则降至 45%。

Anthropic 上市后的市场反响也可能影响整个 AI 行业的前景。投资者认为，短期内 AI 市场的表现很大程度上取决于 Anthropic 能否顺利上市，以及随后 OpenAI 能否在明年上市。

投资者对 Anthropic 估值的顾虑，恰逢全球金融市场遭遇科技股抛售潮，AI 基础设施企业、芯片制造商，以及向 AI 企业出租算力的新兴云服务商均受到冲击。获得英伟达投资的 CoreWeave 周四股价和债券价格大跌，反映出市场越来越担忧 AI 基础设施建设对债务融资的依赖。

如果 Anthropic 上市表现不佳，投资者对 AI 基础设施投资热潮的担忧可能进一步加深。

此前消息称，Anthropic 在 2025 年的营收增至前一年的约 12 倍，接近 46 亿美元（现汇率约合 308.34 亿元人民币），但剔除主要由此前融资引起的负债减记影响后，经营亏损仍超过 80 亿美元（现汇率约合 536.24 亿元人民币）。

Anthropic 的招股说明书提出，AI 对全球经济的影响将超过工业化、电力和互联网带来的变革。Anthropic 同时披露，2025 年亏损 420 亿美元（现汇率约合 2,815.25 亿元人民币），并预计未来建设 AI 基础设施还需要投入更多资金。