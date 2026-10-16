微软 Win11 照片应用史诗级重构：一站式管理本地 / iCloud 照片，编辑器加载提速 25%

IT之家 10 月 16 日消息，微软昨日（10 月 15 日）发布博文，宣布重构 Windows 11 系统自带“照片”（Photos）应用，并邀请 Windows Insider 项目成员测试，预估今年晚些时候面向所有 Windows 11 用户开放。

界面方面，微软本次重新设计“图库”（Gallery）。用户无需来回切换多个应用，可以在同一个界面浏览本地电脑、OneDrive 以及 Apple iCloud 中的照片和视频。

应用还支持按日期、人物、收藏等维度整理图片，并为 OneDrive 内容新增“Moments”功能，可自动将相关照片归类为回忆集，生成季节性回顾和幻灯片。

搜索方面，用户不再需要记住文件名或拍摄时间，只需输入“海滩上的日落”等日常描述，即可查找对应照片。微软还提供人物筛选功能，用户可结合照片中的人物、存储位置等条件进一步缩小搜索范围。

编辑方面，微软基于 WinUI 3 重建了照片编辑器，称启动速度较旧版提升约 25%。编辑工具被重新划分为裁剪、增强、修复和风格化四大板块。

新版改进 AI 物体移除功能：用户只需涂抹或圈选画面中的多余人物、杂物，系统即可自动完成清理。IT之家附上相关动图如下：

新增的“重新打光”（Relight）功能则允许用户在照片中添加最多三个虚拟光源，并调整光源颜色、亮度与方向。

新版应用还增强了对 HDR、HEIC 和 WebP 等格式的支持，可在保留原始格式的情况下进行编辑和保存。图片查看器平均启动速度提升 15%，打开 HEIC 图片最快可提升 30%，并新增更清晰的 HDR 显示、SVG 支持以及包含相机参数、拍摄地点等信息的详情面板。