微软修复 Win11 音频解码 Bug，听歌调音量不再闪退

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 BornCity 昨日（10 月 14 日）发布博文，报道称在 Windows 11 24H2、25H2 和 26H2 系统上，微软 10 月累积更新 KB5127648 已修复因 AC-3 音频解码导致部分应用崩溃的问题。

IT之家曾于 10 月 4 日报道，微软承认 2026 年 9 月的可选更新 KB5124010 存在 Bug，会导致部分依赖系统内置 AC-3（杜比数字）音频解码的应用和游戏崩溃。

根据用户反馈部分用户同时播放多个 MP3 文件后，系统音频解码组件 msmpeg2ac3dec.dll 触发崩溃。部分老旧的游戏、媒体播放器或生产力工具调用系统自带的杜比解码器，就会导致应用在启动时直接闪退，或者在播放音乐、调节音量时无预警崩溃。

由于之前缺乏官方的临时变通方案，受影响的用户不得不通过“卸载补丁”来艰难自救。而在 10 月累积更新中，微软通过 KB5127648 补丁彻底修复了这一代码路径冲突。受影响的 Windows 11 用户现在只需前往“系统设置 -> Windows 更新”，检查并安装最新的累积更新，重启电脑后即可恢复正常的音频解码功能。