微软 Win11 十月更新反馈存在 Wi-Fi 故障，高校 / 企业喜提“断网礼包”

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 14 日）发布博文，报道称微软面向 Windows 11 24H2、25H2 和 26H2 推送的 10 月累积更新 KB5127648 存在 Bug，导致使用 WPA 802.1X PEAP 身份验证的企业和校园 Wi-Fi 网络遭遇连接中断。

大量企业内部员工和高校师生反馈，在升级该补丁后，电脑突发 Wi-Fi 无法连接的故障。根据微软社区反馈，本次 Bug 主要波及采用 WPA 802.1X PEAP（保护可扩展身份验证协议）网络认证架构的企业级 Wi-Fi 系统。IT之家附上相关截图如下：

受影响的用户在尝试联网后，系统会反复弹出凭据报错或直接提示“无法连接此网络”。由于许多大型机构、办公园区以及高校普遍部署此类安全认证网络，该 Bug 已导致全球范围内大批上班族和学生“被迫断网”。

在临时解决方案上，用户可以在管理员权限下，通过修改注册表调整：

1、以管理员身份打开注册表编辑器。

2、导航到以下路径：

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0

3、如果 BlockNtlmv1SSO 尚不存在，则创建一个新的 32 位 DWORD 值。

4、将其值设为 0。

5、重启电脑，然后检查 Wi-Fi 连接是否恢复正常。

多位用户和管理员均已确认，将注册表值更改为 0 可以解决身份验证问题。一位用户还报告称，通过组策略部署此设置后问题也得到解决，这对于管理多台受影响电脑的 IT 管理员来说非常有用。