在 OpenAI 擅长的领域打败 OpenAI：微软称自研模型仅凭对方 1/4 算力就超越同类产品

IT之家 10 月 16 日消息，据《商业内幕》报道，当地时间 15 日，微软 AI 业务 CEO 穆斯塔法 · 苏莱曼在员工大会上称，微软自研的一款 AI 模型性能超过 OpenAI 的同类产品，而且训练成本有望更低。“我们的预训练基础模型性能超过了目前驱动 GPT-5.6 Sol 的模型，训练时使用的算力实际上只有 OpenAI 的四分之一。”

预训练是 AI 模型开发的第一步，模型需要通过海量文本、图像等数据学习其中的规律。由于预训练需要投入大量算力，成本高昂，如果微软能够提高训练效率，就有望大幅降低成本。

当日早些时候，微软发布了这款自研模型，名称为 MAI-Base-2。

苏莱曼透露，微软曾私下将 MAI-Base-2 与多款 OpenAI 模型进行比较，其中包括代号为 Spud、支撑 GPT-5.6 运行的模型。在测试 AI 理解和预测信息规律的能力时，微软的模型取得了更好的成绩。

IT之家从报道中获悉，比较依据是微软掌握的 OpenAI 模型技术资料。苏莱曼表示，微软方面“私下以保密方式”将其与 OpenAI 的模型作了比较，暗示微软掌握着 OpenAI 模型性能方面的特殊信息。

此外，苏莱曼还称，微软的新模型在计算效率方面同样具有优势，“以 DeepSeek 为例，我们所需的计算量只有它的十二分之一。”不过，他没有透露比较的对象是何种 DeepSeek 模型。