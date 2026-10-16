OpenAI 智能体 dots 负责人：有了 AI，人们可以选择更努力工作，也可以选择少干点活

IT之家 10 月 16 日消息，据《商业内幕》报道，AI 领域的激烈竞争让科技从业者加班加点，但 OpenAI 企业产品负责人、旗下新款 AI 智能体 dots 负责人亚历山大 · 恩比里科斯认为，AI 也可以帮助人们大幅减少工作时间。

当地时间 15 日，恩比里科斯在 TechCrunch Disrupt 大会上指出，随着 AI 能力不断提升，人们可以选择更加努力地工作，也可以把部分工作交给 AI，让自己轻松一些。“我们有了更多选择。”

此前，一名记者问他，AI 究竟什么时候才能真正让人们拥有更多空闲时间。记者提到，一名 OpenAI 员工利用 ChatGPT 的手机端功能，在车上和飞机上照样工作，根本谈不上因新技术而减轻负担。

恩比里科斯认为，人们完全可以让 AI 代劳，减少自己的工作量。但也有人看好 AI 的发展潜力，觉得眼下正是大干一场的好时机。“我认为，这就是很多人这段时间工作得特别卖力的原因，我自己也一样。但人们确实有选择，完全可以换一种方式，把大量工作交给 AI 处理。”

OpenAI 将 dots 定位为一款全天候运行的职场助手，能够主动处理任务、梳理待办事项。恩比里科斯经常通过 Slack 使用自己的 dots，在不同的讨论串中与其互动。

报道指出，他的看法也反映出，企业引入 AI 工具仍处于起步阶段。大多数企业尚未实现工作任务自动化，许多员工也还在摸索究竟该在多大程度上使用 AI。相比之下，较早用上 AI 的员工可以迅速完成一些过去需要数天甚至数周的工作，在软件工程领域尤其明显。

IT之家获悉，恩比里科斯如是概括人们面临的选择：“你是想提高目标，完成更多事情，还是想少干些活？我认为我们确实到了可以自由选择的时候。”

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