本季度上市：比亚迪第三代唐将首搭全新巨幕 UI 交互系统，还有 AI 萌宠桌面

IT之家 10 月 16 日消息，今天（16 日）上午，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在微博发文预告第三代唐将首发搭载的全新巨幕 UI 交互系统。根据介绍，该车将拥有“非常有生命感”的 AI 萌宠桌面，官方命名为“小面包”，会看、会听、会迎宾、会撒娇、能卖萌，有呼必应。

另一段昨天发布的预告视频还显示，新车搭载的交互系统功能窗口支持随意组合、大小自由调节。

根据此前预热，新车将搭载全景巨幕、超大星环屏。屏幕横向比例修长，搭配细窄边框和圆角设计。屏幕上方还设置了一块横向数字仪表显示区域，将车辆信息、时间、天气、导航等内容集中呈现。中控台整体采用黑色调，配合细腻的纹理饰板和简洁的实体按键布局，视觉上十分规整。

该车的内饰设计灵感源自科幻片里的宇宙飞船控制台，极具未来感。路天表示，作为一款 8 系大五座科技旗舰 SUV，它的空间也很百变，适配不同人群的出行需求。

新车的内饰提供两套配色：沙丘米、琥珀棕，分别拥有“温润松弛”和“醇厚沉稳”的质感。

新车是王朝 8 系旗舰之作，搭载行业集成度最高的一体贯穿式大灯，超 1000mm 同级最长二排腿部空间，二排座椅仰角 130°，比飞机商务舱多 10°。该车全球首发星际双屏，包括 35.4 英寸一体远端星环屏 +30 英寸全景巨幕屏，取代了传统仪表 +HUD。

第三代唐定位大五座科技旗舰 SUV，搭载第二代刀片电池与闪充技术，全系标配“天神之眼 B”智能驾驶辅助系统。新车长宽高分别为 5045mm、1980mm、1760mm，轴距为 2950mm。

此外，该车还搭载云辇-A 双腔空气悬架 + 智能四驱、闪充 + 同级最长续航，达到 850km。常温 5 分钟充至 70%、9 分钟充至 97%，极寒环境也就多 3 分钟。

据IT之家了解，第三代唐将于四季度上市。

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