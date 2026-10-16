丹麦最高法院裁定：AI 生成儿童色情内容同样获刑

IT之家 10 月 16 日消息，据彭博社 15 日报道，丹麦最高法院维持对一名 31 岁男子判处的 18 个月监禁刑罚。该男子因持有并传播数万张 AI 生成的儿童色情图像而获刑。

这起备受关注的案件，涉及丹麦现行打击儿童性虐待影像的法律如何适用于 AI 合成内容。该国最高法院裁定，即使 AI 生成的未成年人色情图像没有真实人物作为原型，也同样受到丹麦《刑法》约束，不能因为图像中的人物是虚构的就减轻刑罚。此前，两级下级法院对本案的量刑存在分歧。

判决指出，对于持有和传播描绘未满 18 岁者的色情材料，在量刑时不应考虑图像中的人物是否被认为是虚构的。

据IT之家了解，该男子被判处的 18 个月监禁不适用缓刑。

这是丹麦首起因制作和传播 AI 生成的儿童性虐待影像而定罪的案件，最高法院也借此首次明确了此类犯罪在丹麦法律下的量刑原则。

涉案男子曾利用 AI 制作超过 3.6 万张逼真的儿童色情图像，并通过网站和聊天频道传播。法庭文件显示，他还通过订阅服务出售部分图像，至少赚取 2.5 万丹麦克朗（IT之家注：现汇率约合 24,801 元人民币）。

警方 2023 年底突击搜查其住所时，男子 28 岁。他承认制作和传播图像的行为，但认为这些图像并非以真人为原型，因此不应受到有关刑法条款的处罚。

去年，此案还引发了一场跨国警方行动，调查对象包括数百名购买这些图像的人。警方根据支付记录查明 273 人的身份，并在世界各地逮捕 25 人。

丹麦两级下级法院均认为，即使图像完全由 AI 合成，只要足够逼真，也可以依据现行打击儿童性虐待影像的法律追究刑事责任。但两级法院在具体量刑上存在明显分歧。

2025 年 1 月，地方法院判处其 15 个月监禁，但允许大部分刑期缓期执行，理由之一是没有证据表明 AI 模型曾使用真实的儿童性虐待影像进行训练。同年晚些时候，高等法院改判 18 个月实刑，理由是涉案图像数量庞大、传播活动有组织地开展，且部分图像被用于牟利。