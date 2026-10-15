三星电子首席设计官波尔奇尼：AI 时代，人的创造力才是产品设计核心竞争力

IT之家 10 月 15 日消息，据韩媒 ETnews 报道，三星电子设备体验（DX）事业部总裁兼首席设计官毛罗 · 波尔奇尼称，三星坚持以人为本的设计理念，将 AI 与人的情感智能、想象力相结合。

波尔奇尼今天（15 日）在“2026 首尔设计周”上指出：“AI 不是用来取代人的，而是帮助人们发挥情感智能和想象力的工具。只有将 AI 与人的创造本能和欲望相结合，才能真正创造出独特的价值。越是在 AI 时代，人的因素反而越重要。人类独有的批判性思维、创造力、感受力和情感，才是产品设计的核心。”

波尔奇尼强调，无论 AI 技术如何进步，设计的根本仍然是理解人的需求。如果所有企业都只依靠 AI 开发产品，最终生产出来的东西就会大同小异，难以形成差异化。因此，人的创造力和细腻的感受力将成为产品设计的核心竞争力。

三星电子将这一理念贯穿电视、智能手机、家电等产品的设计。除了提升硬件性能，三星还希望通过体现用户生活方式和个性的设计，让产品形成差异化。“技术应该帮助用户提高效率，让人们有更多闲暇时间，同时发挥人的潜能，帮助人们留住生活中的珍贵时刻。我们会继续推出造福人类、改善生活的设计。”

IT之家获悉，波尔奇尼是国际知名设计师，曾担任 3M 和百事公司的首席设计官。2025 年 4 月，他加入三星电子担任首席设计官，统筹设备体验事业部的产品设计工作。