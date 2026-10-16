消息称某厂中端新机评估风扇、骁龙 8 Gen6 芯片，预计 iQOO 旗下

IT之家 10 月 16 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，某厂子系中端系列也在评估风扇，工程机有 6.59 英寸超高刷中屏，搭载 SM8845 PRO 芯片。

据该博主此前的爆料习惯，预计这款新机为 iQOO 旗下新品。此外，该博主在评论区透露，SM8845 PRO 芯片有可能叫骁龙 8 Gen6。

IT之家注意到，SM8845 是高通公司开发的移动处理器，正式命名为骁龙 8 Gen5（第五代骁龙 8）。与第五代骁龙 8 至尊版（8 Elite Gen 5）一样，骁龙 8 Gen 5 采用 3nm 工艺制造，并配备了高通第三代 Oryon CPU，包括 2 个主频为 3.8 GHz 的 prime 核心和 6 个 3.32GHz 的性能核心。

值得一提的是，另一款搭载风扇的手机 iQOO Neo12 将于本月发布，号称拥有 Ultra 级性能统治力，会搭载新一代冰穹主动散热风扇 + 全新冰穹风道，同时拥有“旗舰双芯”。从产品定位来看，此次曝光的新机预计会低于 iQOO Neo12。