工信部发布第三十五批新能源汽车购置税减免目录，理想 i6、比亚迪方程豹钛 9、吉利银河 M8 等新车在列

IT之家 10 月 16 日消息，工信部今日发布了减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第三十五批）以及享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录（第九十批），其中包括大量刚刚上市或即将上市的新车型。

IT之家摘选部分比较受关注的新车汇总如下：

理想 i6：

已官宣 2026 年 10 月 28 日正式上市。

型号 纯电动续驶里程 (km) 整车整备质量 (kg) 动力蓄电池组总质量 (kg) 动力蓄电池组总能量（kWh） LXA6503BEVW05 780/770 2395/2460 655 96.0 LXA6503BEVW06 720/710 2520/2585 657 96.0 LXA6503BEVW04 720/710 2520/2585 657 96.0

新世代 BMW i3 长轴距版

基于宝马新世代平台打造，国产长轴距版本预计 2027 年推出。

汽车生产企业 型号 纯电动续驶里程 (km) 整车整备质量 (kg) 动力蓄电池组总质量 (kg) 动力蓄电池组总能量（kWh） 华晨宝马汽车有限公司 BMW7000BABEV 802 2074 502.3 86.9

比亚迪海鸥（预计为第二代海鸥）

已确认 10 月 20 日上市。



BYD7000CFBEV3 纯电动轿车 320km(CLTC) 1170kg 211.6kg 30.105kWh

方程豹钛 9

预计 2026 年第四季度上市。

车辆型号 纯电动续驶里程 (km) 燃料消耗量 (L/100km) 发动机排量 (mL) 整车整备质量 (kg) 动力蓄电池组总质量 (kg) 动力蓄电池组总能量（kWh） QCJ6530BE6HEV2 310 6.40 1498 2865/2965 487 66.48

魏牌蓝山换代车型

预计 2026 年第四季度上市。

产品型号 纯电动续驶里程 (km) 燃料消耗量 (L/100km) 发动机排量 (ml) 整车整备质量 (kg) 动力蓄电池总质量 (kg) 动力蓄电池总能量 (kWh) CC6511DQ22CPHEV 270 6.90 1998 2790 365 64.7 CC6531DQ22APHEV 220 6.80 1998 2725 288 53.6 CC6511DQ22APHEV 220 6.80 1998 2640 288 53.6 CC6531DQ22CPHEV 270 6.90 1998 2870 365 64.7

吉利银河 M8

预计 2026 年内亮相并上市，定位旗舰大五座插混 SUV。



MR6521DCHEV116 231 6.56 1499 2620 363 53.42 MR6521DCHEV117 251 5.75 1499 2470 363 53.42

五菱星光 M

预计 2026 年 10 月下旬上市，定位中大型插混 MPV。



星光 M 125 5.95 1498 2180 199 25.8

阿维塔 T09

计划 2026 年内正式上市，定位 50 万级大型六座旗舰 SUV，概念版已在巴黎完成全球首秀。



SC6530AAAB6HEV 330/320 6.46,6.56 1497 2880/2968 404 71.24 SC6530AAAA6HEV 300 6.96 1998 3035 404 71.24

欧拉 5

预计 2026 年第四季度上市。欧拉品牌首款插电混动车型。

车辆型号 排量 (ml) 额定载客人数（人） 档位数 整车整备质量 (kg) 排放标准 综合燃料消耗量（L/100km） CC7152DE01FHEV 1499 5 3 1560,1600 GB18352.6-2016 国 VI 3.98 CC6481DE01FHEV 1499 5 3 1580,1605 GB18352.6-2016 国 VI 4.25

纯电型号

CC7002DE00HBBEV 601 1670/1710 422 58.3 CC7002DE00HABEV 480 1585 334 45.3

除此之外，本期目录中还包括奇瑞捷途环游者、奇瑞爱咖 V27、吉利银河 A7 EM-i（疑似新款）、别克 GL8 ENCASA（插混版）、北汽星铝 5X 等车型。