工信部发布第三十五批新能源汽车购置税减免目录，理想 i6、比亚迪方程豹钛 9、吉利银河 M8 等新车在列

IT之家 10 月 16 日消息，工信部今日发布了减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第三十五批）以及享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录（第九十批），其中包括大量刚刚上市或即将上市的新车型。
IT之家摘选部分比较受关注的新车汇总如下：
理想 i6：
已官宣 2026 年 10 月 28 日正式上市。
型号
纯电动续驶里程 (km)
整车整备质量 (kg)
动力蓄电池组总质量 (kg)
动力蓄电池组总能量（kWh）
LXA6503BEVW05
780/770
2395/2460
655
96.0
LXA6503BEVW06
720/710
2520/2585
657
96.0
LXA6503BEVW04
720/710
2520/2585
657
96.0
新世代 BMW i3 长轴距版
基于宝马新世代平台打造，国产长轴距版本预计 2027 年推出。
|汽车生产企业
型号
纯电动续驶里程 (km)
|整车整备质量 (kg)
|动力蓄电池组总质量 (kg)
|动力蓄电池组总能量（kWh）
华晨宝马汽车有限公司
BMW7000BABEV
|802
|2074
|502.3
|86.9
比亚迪海鸥（预计为第二代海鸥）
已确认 10 月 20 日上市。
BYD7000CFBEV3
纯电动轿车
320km(CLTC)
1170kg
211.6kg
30.105kWh
方程豹钛 9
预计 2026 年第四季度上市。
车辆型号
纯电动续驶里程 (km)
燃料消耗量 (L/100km)
发动机排量 (mL)
整车整备质量 (kg)
动力蓄电池组总质量 (kg)
动力蓄电池组总能量（kWh）
QCJ6530BE6HEV2
310
6.40
1498
2865/2965
487
66.48
魏牌蓝山换代车型
预计 2026 年第四季度上市。
产品型号
纯电动续驶里程 (km)
燃料消耗量
(L/100km)
发动机排量 (ml)
整车整备质量 (kg)
动力蓄电池总质量 (kg)
动力蓄电池总能量 (kWh)
CC6511DQ22CPHEV
270
6.90
1998
2790
365
64.7
CC6531DQ22APHEV
220
6.80
1998
2725
288
53.6
|CC6511DQ22APHEV
|220
|6.80
|1998
|2640
|288
|53.6
|CC6531DQ22CPHEV
|270
|6.90
|1998
|2870
|365
|64.7
吉利银河 M8
预计 2026 年内亮相并上市，定位旗舰大五座插混 SUV。
MR6521DCHEV116
231
6.56
1499
2620
363
53.42
MR6521DCHEV117
251
5.75
1499
2470
363
53.42
五菱星光 M
预计 2026 年 10 月下旬上市，定位中大型插混 MPV。
星光 M
125
5.95
1498
2180
199
25.8
阿维塔 T09
计划 2026 年内正式上市，定位 50 万级大型六座旗舰 SUV，概念版已在巴黎完成全球首秀。
SC6530AAAB6HEV
330/320
6.46,6.56
1497
2880/2968
404
71.24
SC6530AAAA6HEV
300
6.96
1998
3035
404
71.24
欧拉 5
预计 2026 年第四季度上市。欧拉品牌首款插电混动车型。
车辆型号
排量 (ml)
额定载客人数（人）
档位数
整车整备质量 (kg)
排放标准
综合燃料消耗量（L/100km）
CC7152DE01FHEV
1499
5
3
1560,1600
GB18352.6-2016 国 VI
3.98
CC6481DE01FHEV
1499
5
3
1580,1605
GB18352.6-2016 国 VI
4.25
|纯电型号
CC7002DE00HBBEV
601
1670/1710
422
58.3
CC7002DE00HABEV
480
1585
334
45.3
除此之外，本期目录中还包括奇瑞捷途环游者、奇瑞爱咖 V27、吉利银河 A7 EM-i（疑似新款）、别克 GL8 ENCASA（插混版）、北汽星铝 5X 等车型。