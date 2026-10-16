上海市委书记陈吉宁会见美国苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克

IT之家 10 月 16 日消息，据“上海发布”公众号，上海市委书记陈吉宁今天（10 月 16 日）会见了美国苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克一行。

陈吉宁提到，当前，新一轮科技革命和产业变革加速突破，人工智能技术和产业发展突飞猛进，为包括苹果公司在内的全球企业在沪发展带来新的机遇。欢迎用好上海的改革开放优势、科技创新优势和市场渠道优势，围绕智能终端供给、创新生态培育、人工智能健康发展等深化交流合作，推动更多新产品、新技术、新服务落地上海。上海将持续优化市场化、法治化、国际化一流营商环境，加快完善与高水平开放相适应的监管体系和法律体系，支持全球企业在沪实现更好发展。

蒂姆 · 库克表示，每次来到上海这座全球卓越城市，都能感受到蓬勃发展的活力和科技创新的动力。十分高兴在这里看到人工智能技术赋能千行百业的新实践新探索，愿持续深耕上海，携手合作伙伴围绕人工智能发展、产业生态构建、供应链管理、绿色低碳转型等加强对接、深化合作，在推动美中经贸关系稳定健康发展中发挥好工商界的桥梁纽带作用，更好实现互利共赢发展。

IT之家注意到，苹果董事会执行主席蒂姆 · 库克近日开启中国之行，到访广州、北京、上海等城市。10 月 15 日，商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克。双方就中美经贸关系、人工智能发展、苹果公司在华业务等议题进行交流。

相关阅读：