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NVIDIA RTX Spark 发售，华硕、联想、微软、微星多款笔电开放购买

2026/10/16 19:37:25 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 16 日消息，基于 NVIDIA（英伟达）RTX Spark 超级芯片平台的设备即将发售，华硕、联想、微软、微星等厂商均将开放产品购买。感兴趣的IT之家小伙伴可前往了解

华硕 ProArt 创 14

  • 20C + 6144CUDA + 128GB + 1TB，35999 元

  • 20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB，18999 元

京东华硕 ProArt 创 14 RTX Spark18999 元起直达链接

华硕 ProArt 创 16

20C + 6144CUDA + 128GB + 1TB，37999 元

京东华硕 ProArt 创 16 RTX Spark37999 元直达链接

联想 YOGA Pro 15

  • 20C + 6144CUDA + 128GB + 2TB，42999 元

  • 20C + 6144CUDA + 64GB + 1TB，29999 元

京东联想 YOGA Pro 15 RTX Spark29999 元起直达链接

微软 Surface Laptop Ultra

  • 20C + 6144CUDA + 48GB + 1TB，33188 元

  • 20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB，30788 元

  • 18C + 5120CUDA + 32GB + 1TB，27588 元

  • 18C + 5120CUDA + 24GB + 512GB，21988 元

京东微软 Surface Laptop Ultra RTX Spark21988 元起直达链接

微星尊爵 N16 Flip

  • 20C + 6144CUDA + 128GB + 2TB，45999 元

京东微星 尊爵 N16 Flip RTX Spark45999 元直达链接

另有以下规格：

  • 20C + 6144CUDA + 64GB + 1TB

  • 20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB

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关键词：英伟达RTX Spark

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