NVIDIA RTX Spark 发售，华硕、联想、微软、微星多款笔电开放购买

IT之家 10 月 16 日消息，基于 NVIDIA（英伟达）RTX Spark 超级芯片平台的设备即将发售，华硕、联想、微软、微星等厂商均将开放产品购买。感兴趣的IT之家小伙伴可前往了解。
华硕 ProArt 创 14
20C + 6144CUDA + 128GB + 1TB，35999 元
20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB，18999 元
华硕 ProArt 创 16
20C + 6144CUDA + 128GB + 1TB，37999 元
联想 YOGA Pro 15
20C + 6144CUDA + 128GB + 2TB，42999 元
20C + 6144CUDA + 64GB + 1TB，29999 元
微软 Surface Laptop Ultra
20C + 6144CUDA + 48GB + 1TB，33188 元
20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB，30788 元
18C + 5120CUDA + 32GB + 1TB，27588 元
18C + 5120CUDA + 24GB + 512GB，21988 元
微星尊爵 N16 Flip
20C + 6144CUDA + 128GB + 2TB，45999 元
另有以下规格：
20C + 6144CUDA + 64GB + 1TB
20C + 6144CUDA + 32GB + 1TB
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