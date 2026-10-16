英伟达 CEO 黄仁勋自述：当年为了联系台积电，我打了好几次电话都没人回

IT之家 10 月 16 日消息，据《商业内幕》15 日报道，在英伟达成为 AI 巨头之前，CEO 黄仁勋曾为联系台积电费尽周折：接连打电话，却始终没人回电。

在 14 日发布的一段播客访谈中，黄仁勋讲述了自己最初如何联系上台积电创始人张忠谋。上世纪 90 年代末，英伟达需要寻找代工厂生产图形芯片。当时芯片代工产能紧张，部分厂商甚至要求客户提供技术授权，才肯接下订单。

黄仁勋听说过台积电。那时台积电的规模远不及今天，于是决定试着联系。黄仁勋从黄页电话簿中找到台积电美国办事处的电话号码，拨过去却只听到语音留言。

他留下联系方式，介绍英伟达开发的产品，之后又打了好几次电话。黄仁勋回忆：“没人给我打电话，也没人给我回电。”

后来，他给张忠谋写了一封长信。此后又是漫长的等待，直到一天晚上，黄仁勋意外接到一通电话，电话那头的人自报家门：“我是台积电的张忠谋。”

当时，旁边的英伟达员工还在打游戏，笑闹声不断。黄仁勋赶紧让同事安静：“诶，你们别吵啦！是张忠谋！”

张忠谋终于回电，让黄仁勋喜出望外：“说不定我们不用倒闭了。”随后，张忠谋邀请黄仁勋赴台，参观台积电及其竞争对手联华电子。

黄仁勋称，两家厂商都给他留下了深刻印象，但与张忠谋的交谈最终促使他选择台积电。张忠谋在交流中强调诚信、公司治理和长期合作关系。张忠谋当时对他说：“仁勋，如果我们合作，我保证一定会想尽办法帮你们。”

黄仁勋回忆：“30 年来，台积电一直在想尽办法帮助我们。”

台积电 15 日公布，受 AI 芯片需求强劲推动，第三季度净利润增长 69%，创下 7,631 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 1,588.01 亿元人民币）的纪录。