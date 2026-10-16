中国联通回馈 2009 年首批 iPhone 用户，开放 iPhone Duo 最高优先级购机资格

IT之家 10 月 16 日消息，中国联通今日宣布，面向 2009 年通过联通渠道购得正版 iPhone 的老用户，开放 iPhone Duo 最高优先级购机资格。

相关用户可通过联通官网（IT之家附地址：https://go.10010.com:32001/apple-booking/）核验身份，结果显示为“尊享挚友”后，可前往就近的联通苹果授权门店优先购机。

2009 年 10 月 30 日晚，中国联通在北京世贸天阶举行 iPhone 入华首销仪式，现场连续销售并为购机用户颁发印有编号的证书。当天到场的大多是办理 186 号段 3G 套餐的用户，这批人也成为中国大陆正品 iPhone 的首批使用者。

根据苹果官方新闻稿，iPhone Duo 是苹果首款可折叠机型，该机展开后为 7.6 英寸超视网膜 XDR 内屏，显示面积比 iPhone 18 Pro Max 增大 50%，闭合时为 5.4 英寸超视网膜 XDR 外屏，显示面积相当于 iPhone 18 Pro 的 90%。两块屏幕比例相同、内容可等比缩放，均支持 ProMotion 自适应刷新率、全天候显示与最高 3000 尼特户外峰值亮度。苹果中国官网技术规格页面显示，iPhone Duo 搭载 A20 Pro 芯片，采用 2 纳米制程，配备双 16 核神经网络引擎，不设实体 SIM 卡插槽，仅可通过 eSIM 激活运营商网络。

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