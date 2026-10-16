阿维塔 07L 新车申报：新增 1.5T 增程动力，定位中大型 SUV

IT之家 10 月 16 日消息，工信部今日发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，阿维塔 07L 增程版完成申报。

阿维塔 07L 定位插电式增程混合动力多用途乘用车，由重庆长安汽车股份有限公司生产，提供不同高度可选，车身长宽高分别为 4910 mm / 1980 mm / 1650 mm、1670 mm，轴距为 2990 mm，额定载客 5 人，整备质量 2380 kg，最高车速 200 km/h，配备防抱死制动系统，可选装 ETC 车载装置，并配备汽车事件数据记录系统 (EDR)。

IT之家注意到，动力方面，这款车型增程器型号为 JL469ZQ1，由重庆长安汽车股份有限公司生产，排量 1497 ml，额定功率 110 kW，最大净功率 105 kW；驱动采用前后双电机布局，前电机型号 AYDM01，峰值功率 131 kW，后电机型号 ATDM12，峰值功率 231 kW；储能装置为磷酸铁锂蓄电池，由时代长安动力电池有限公司生产单体、四川时代新能源科技有限公司生产总成，支持外接充电。

轮胎方面，这款车型可选装 255/50R20 或 265/45R21 规格轮胎，同时还支持选装无行李架、无车顶装饰件、不同样式外后视镜、不同样式轮毂。

以下为汽车参数详情：

▲ 增程版