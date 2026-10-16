索尼拒将《GT 赛车》上架 Steam：第三方开发者将《GT Sport》移植到 PC，支持 FSR 3.1 与着色器预编译

IT之家 10 月 16 日消息，在索尼 SIE 宣布于 2028 年 1 月起取消新游戏的实体光盘后，近期有越来越多的开发者将 PlayStation 独占游戏以“数字游戏”的形式搬上 PC 平台。

据 Wccftech 今日报道，虽然索尼至今未将《GT 赛车》系列移植到 PC 平台，但这一局面已被第三方开发者打破。

名为“mlgprorektm8”的开发者在 GitHub 上发布了《GT 赛车 Sport》PC 移植版。这意味着，继《血源诅咒》和《战神 3 重制版》之后又一款 PlayStation 非官方移植游戏首次登陆 PC 平台。

值得一提的是，该 PC 移植版不包含任何游戏资源，玩家需要自备正版游戏的 ISO 镜像文件才能运行。

另外，该项目加入了 AMD FSR 3.1 帧生成技术，并针对着色器编译造成的卡顿进行了优化。该移植项目提供三种着色器编译模式，IT之家总结如下：

第一种是“启动画面预编译”：游戏会在启动画面展示进度条，将此前在 PC 上使用过的所有着色器提前预编译。在这种模式下，首次启动时可能需要数分钟，后续启动仅需数秒。

第二种是“新着色器编译时暂停”：当遇到从未使用过的着色器时，游戏会暂停运行（计时器同步暂停），并在左下角显示“正在编译新着色器”提示。

第三种是“编译批处理”：在前一种模式开启的情况下，一次暂停可同时编译后续所需的着色器，提供短、中、长三档选项，分别对应最长 0.1 秒、0.3 秒和 1 秒的暂停时长（默认关闭）。

该移植版还支持 AMD FSR 3.1 帧生成技术，但由于游戏本身不提供运动矢量数据，快速移动的边缘和界面元素不可避免会出现拖影问题。

开发者 mlgprorektm8 表示，游戏在不同屏幕车辆数量下可维持 42 至 60 帧的运行表现，其测试平台包括英特尔 i7-13700KF 搭配 RTX 4070 Ti，以及 AMD 锐龙 5 9600X 搭配 RTX 3060。最新版本还引入了一系列性能改进，包括使用缓存内存处理栅栏写入、保存纹理查找结果以供复用，以及命令线程优先检查最近匹配的着色器配置，这些改动可将着色器搜索时间缩短约 30%。开发者目前正在开发多线程渲染器，以突破现有渲染器的性能限制。

在官方层面，索尼对《GT 赛车》系列登陆 PC 的态度已趋于明确。索尼 2026 年 8 月发布的全新 PS5 广告重新启用了“Only on PS5”的宣传措辞，广告中展示了《漫威金刚狼》《沙罗周期》《GT 赛车 7》《战神：劳菲》《宇宙机器人》以及《羊蹄山之魂》等多款作品，其中《GT 赛车 7》此前从未推出 PC 版本。

彭博社今年早些时候的报道指出，索尼正在收缩将未来推出 PC 游戏的计划，未来的大型单人游戏将重新定为 PS5 独占作品。PlayStation Studios CEO Hermen Hulst 曾在今年 5 月向员工表示，未来的单人游戏将继续保持主机独占。