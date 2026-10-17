AI 数秒写完代码，初级程序员如何成长？微软推出 PRAISE 为程序员指明出路

IT之家 10 月 17 日消息，微软昨日（10 月 15 日）发布博文，宣布携手卡内基梅隆大学推出“人工智能加速软件工程导师制”项目 PRAISE，试图在 AI 加速开发的同时，保住未来高级工程师的人才来源。

当 AI 可以在数秒内生成代码、参与架构设计并修复缺陷时，初级程序员还有成长空间吗？微软与卡内基梅隆大学给出的答案是：有，而且必须重新设计培养方式。

IT之家援引博文介绍，PRAISE 借鉴了护理行业的“临床带教”模式：让职业早期的初级工程师与资深工程师结对，由后者指导其理解系统、检验假设、判断何时使用 AI，并对最终结果负责。项目强调，目标不是让新人“假装 AI 不存在”而继续手写代码，更重要的是培养系统思维、工程品味、判断力和责任意识。

微软方面认为，AI 改变的是工作内容，而非取消人类对软件质量与安全的责任。随着更多时间转向设计、架构和验证，工程师仍需理解底层代码的运行逻辑；否则，当系统出现故障时，团队将难以诊断和修复问题。

卡内基梅隆大学将为该项目提供正式课程与小组研讨，帮助学员把计算机科学理论对接到真实的生产级软件交付场景。该校教师 Michael Hilton 表示，过去初级工程师依靠大量基础任务积累专业能力，如今学界与产业界需要共同设计新的成长路径。