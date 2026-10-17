微软发布 10 张壁纸，纪念 Win10/Win11 预览体验计划成立 12 周年

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 16 日）发布博文，报道称微软为庆祝 Windows 预览体验计划（Windows Insider Program）成立 12 周年，发布了一套共 10 张的全新纪念壁纸。

该计划始于 2014 年，最初与 Windows 10 首个公开预览版一同推出，旨在让爱好者和 IT 专业用户提前体验尚未正式发布的 Windows 版本，并向微软反馈问题与建议。经过 12 年发展，它已成为全球 Windows 用户参与系统测试、追踪新功能的重要社区。

此次发布的壁纸以 Windows Insider 计划的发展历程及最新 Surface 设计语言为灵感，包含 5 种不同设计，每种均提供浅色与深色两种版本。整体采用彩色渐变效果，但风格较 Windows 11 默认壁纸更为简约、克制。IT之家附上相关图片如下：

该媒体还特别指出，文件名中的“WIP12”仅代表 Windows Insider Program 12 周年，并不代表微软会推出 Windows 12。

参考

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