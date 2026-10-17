微软发布法律版 Copilot：律师的 AI 新同事，整合审查合同等超 20 项技能

IT之家 10 月 17 日消息，微软副董事长兼总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）昨日（10 月 16 日）发布推文，宣布微软推出 Copilot for Legal，为全球商用客户提供超过 20 项面向法律工作的专用 AI Skills（技能）。

这些专用 Skills 围绕着法律工作专门构建，以法律插件形式集成到 Copilot 中。每项技能都针对一个具体法律任务，例如起草合同、审查协议、追踪义务或整理案件时间线。IT之家附上相关截图如下：

在官方博文中，微软表示 Microsoft 365 Copilot 已整合起草、审查合同，义务追踪、整理案例等 AI Skills 任务，主要在 Word 桌面版和跨应用智能工作区 Cowork 中使用。

在 Word 中，Copilot 可依据企业预设的审查规则（playbook）审阅合同，识别需要关注的条款，并以“修订模式”提出修改建议；还能调用 SharePoint 中的核准模板或历史协议，生成新的合同草稿和法律备忘录。用户可逐项审核修改内容，最终决定是否采纳。

Cowork 则面向更复杂的多步骤工作流，可跨合同、邮件、会议记录和文件提取关键义务、期限与触发条件，比较不同协议条款，建立案件时间线，或将会议内容整理为正式会议纪要和决议。

微软还同步推出由法律科技公司构建的插件，合作方包括 Bloomberg Law、Thomson Reuters HighQ、DocuSign、Harvey、Relativity、iManage、NetDocuments 等，覆盖法律检索、文档管理、电子签署、电子取证和交易管理等场景。相关插件将通过微软插件注册表逐步上线，实际可用性会因地区、授权和管理员设置而异。

微软强调，该工具定位为法律专业人员的辅助，而非替代法律判断；AI 生成的引用、结论和修订建议仍需人工核验。企业需持有 Microsoft 365 Copilot 商用授权，并确认 Word 环境、支持语言及插件配置。

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