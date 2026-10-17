微软发布 Win11 26H1 28120.3272 预览版：新增光标指示器，修复音频组件致部分游戏 / 应用崩溃问题

IT之家 10 月 17 日消息，微软今天（10 月 17 日）发布博文，邀请 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 26H1 的新预览版 Build 28120.3272，主要修复音频组件导致部分应用崩溃故障。

Windows 11 26H1 主要适用于高通骁龙 X2 系列 ARM 笔记本（最主要目标平台），还有 NVIDIA N1X 等新一代 SoC 芯片设备，这些设备主打长续航、低功耗、原生 NPU 算力。

IT之家附上本次更新日志内容如下：

变更与改进正在逐步推出

【搜索】

简化搜索主页界面，减少视觉干扰，方便快速查看近期搜索记录。

搜索结果会更清晰地标注来源，区分应用、系统设置、本地文件、网页内容或微软商店推荐项。点击前即可直观知晓条目类型与跳转目标。

在「设置 > 隐私和安全性 > 搜索」中新增选项，可选择是否在本地结果旁显示网页及微软商店推荐内容。

【光标指示器】

新增无障碍选项：光标指示器。该功能帮助低视力 Windows 用户快速定位光标，提升 Windows 设备的操作效率。

开启路径：设置 > 辅助功能 > 鼠标指针和触控，打开光标指示器开关，也可直接搜索该设置项。功能启用后，可使用快捷键 Win + Ctrl + Shift + X 快速切换开启 / 关闭。光标指示器及其相关选项位于「鼠标指针和触控」页面内。

【实时字幕】

为实时字幕新增「包含屏幕阅读器音频」选项，默认关闭。关闭该选项时，实时字幕不会转录讲述人（Narrator）、JAWS、NVDA 等屏幕阅读器的声音，仅保留麦克风输入与系统音频的字幕转写。

【设置 - 隐私和安全性】

优化 Windows 设置的隐私和安全性页面，相机、麦克风、位置权限等隐私控制项更易于查找。页面将同类管控选项整合，并把原本深藏在子页面的使用信息直接展示在此页。

【家庭安全】

优化应用因家长年龄限制策略被拦截时的家庭安全提示文案。

【其他修复】