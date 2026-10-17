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微软发布 Win11 26H1 28120.3272 预览版：新增光标指示器，修复音频组件致部分游戏 / 应用崩溃问题

2026/10/17 11:07:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 17 日消息，微软今天（10 月 17 日）发布博文，邀请 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 26H1 的新预览版 Build 28120.3272，主要修复音频组件导致部分应用崩溃故障。

Windows 11 26H1 主要适用于高通骁龙 X2 系列 ARM 笔记本（最主要目标平台），还有 NVIDIA N1X 等新一代 SoC 芯片设备，这些设备主打长续航、低功耗、原生 NPU 算力。

IT之家附上本次更新日志内容如下：

变更与改进正在逐步推出

【搜索】

  • 简化搜索主页界面，减少视觉干扰，方便快速查看近期搜索记录。

  • 搜索结果会更清晰地标注来源，区分应用、系统设置、本地文件、网页内容或微软商店推荐项。点击前即可直观知晓条目类型与跳转目标。

  • 在「设置 > 隐私和安全性 > 搜索」中新增选项，可选择是否在本地结果旁显示网页及微软商店推荐内容。

【光标指示器】

新增无障碍选项：光标指示器。该功能帮助低视力 Windows 用户快速定位光标，提升 Windows 设备的操作效率。

开启路径：设置 > 辅助功能 > 鼠标指针和触控，打开光标指示器开关，也可直接搜索该设置项。功能启用后，可使用快捷键 Win + Ctrl + Shift + X 快速切换开启 / 关闭。光标指示器及其相关选项位于「鼠标指针和触控」页面内。

【实时字幕】

为实时字幕新增「包含屏幕阅读器音频」选项，默认关闭。关闭该选项时，实时字幕不会转录讲述人（Narrator）、JAWS、NVDA 等屏幕阅读器的声音，仅保留麦克风输入与系统音频的字幕转写。

【设置 - 隐私和安全性】

  • 优化 Windows 设置的隐私和安全性页面，相机、麦克风、位置权限等隐私控制项更易于查找。页面将同类管控选项整合，并把原本深藏在子页面的使用信息直接展示在此页。

【家庭安全】

  • 优化应用因家长年龄限制策略被拦截时的家庭安全提示文案。

【其他修复】

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关键词：Win11微软

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