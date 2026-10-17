谷歌 DeepMind 哈萨比斯预警：若不对 AI 采取安全措施，未来恐发生严重事故

IT之家 10 月 17 日消息，据路透社报道，谷歌 DeepMind 联合创始人兼董事长德米斯 · 哈萨比斯（Demis Hassabis）于本周三表示，近期由 AI 智能体发起的网络攻击事件是“前哨预警”；如果各方不进一步提升系统安全性，全球可能很快会面临严重的网络安全事件。

兼任谷歌母公司 Alphabet 首席科学家的哈萨比斯在都柏林举行的一场人工智能峰会上表示：“我认为这些攻击事件对我们而言敲响了前期警钟。目前的系统尚不够强大，因此造成的破坏还算有限。”

但展望未来一至两年，如果全行业、各家企业以及各国政府不在保护这些系统方面投入更多工作，未来很可能会演变成灾难性的重大事件。

IT之家注意到，微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）在大会上指出，AI 的失控行为让 2026 年成为“令人警醒的一年”，迫切需要出台新的 AI 安全法律与规则，确保安全防线能够跟上创新的步伐。

史密斯强调：“没有任何一家公司或一项技术可以凌驾于法律之上。但我们需要法律，需要监管。这种监管应当合理、平衡，并考虑到创新。坦率地讲，业内某些人对监管‘谈之色变’的抗拒心理，是我们必须跨越的障碍。”

哈萨比斯则补充道，尽管建立国际标准机构看似是一项顺理成章的干预举措，但该机制必须做到张弛有度、反应敏捷，以免扼杀技术创新。