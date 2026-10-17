谷歌升级安卓防诈骗：AI 读懂诈骗话术，每月拦截超 500 万条可疑电话 / 短信

IT之家 10 月 17 日消息，谷歌于 10 月 14 日发布博文，宣布升级安卓系统的防诈骗功能，覆盖电话、短信和第三方聊天应用，帮助用户更从容应对伪造来电、虚假银行通知以及 AI 语音克隆等诈骗手段。

在信息（Google Messages）方面，谷歌以可选方案引入“增强保护模式”，将在未来数周陆续推送；启用后，系统可在用户与陌生号码对话时，借助云端 Gemini 模型分析更复杂的聊天语境，更快识别诈骗意图。

针对钓鱼链接，安卓还将引入基于设备端 Gemini Nano 的实时链接安全检查。当用户收到陌生号码发来的链接后，系统会在点击前评估其可信度，并通过更清晰的警告提醒用户暂停操作。这类保护此前仅覆盖部分国家或开启了 Android 高级保护的设备。

在电话诈骗方面，安卓新增两项防护：一是自动隐藏屏幕共享过程中的登录框和支付页面，防止密码、银行卡安全码等敏感信息被诈骗者看到；二是阻止应用在后台悄悄开启呼叫转移，并在用户手动输入呼叫转移代码时发出预警，以降低一次性验证码被窃取、账户被接管的风险。

谷歌表示，其 Phone 和 Messages 应用中的 AI 诈骗检测功能目前每月可标记超过 500 万条疑似诈骗电话和短信。该公司还与巴西银行、伊塔乌联合银行等金融机构合作推出“经核实的银行来电”功能：若自称银行的来电无法通过实时验证，系统将自动挂断并提示用户。自今年 6 月上线以来，该功能已拦截超过 300 万个伪造银行来电。IT之家附上相关图片如下：