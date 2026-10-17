无人网约车平台 Waymo 进入加拿大市场：首站落地多伦多、计划 2028 年向公众提供服务

IT之家 10 月 17 日消息，Waymo 宣布正式进入加拿大市场，首站选定加拿大当地最大的城市多伦多（安大略省首府），预计于 2028 年向公众提供无人驾驶网约车服务。

Waymo 联合首席执行官 Tekedra Mawakana 表示，进入加拿大是公司全球扩张进程中的重要里程碑。为支持多伦多的运营，Waymo 已与总部位于多伦多的 Element Fleet Management 达成合作。后者专注于智能车队管理和出行解决方案，将为 Waymo 提供覆盖运营全流程的车队管理服务。

Waymo 称，在正式运营前，公司将在当地收集道路信息、绘制街道网络地图，并测试车辆在真实交通环境中的表现。这一阶段旨在帮助 Waymo Driver 自动驾驶系统适应多伦多不同区域的道路布局和驾驶条件，为未来的无人驾驶服务做好准备。

在安全性方面，Waymo 强调，其自动驾驶系统能够适应各种天气条件，并有望为多伦多现有的公共交通和出行体系提供新的选择。根据 Waymo 公布的数据，该公司的自动驾驶系统累计行驶里程已超过 4 亿公里。与人类驾驶员相比，在其开展运营的城市中，Waymo Driver 涉及造成严重伤害或更严重后果的碰撞事故数量减少了 95%，即发生此类事故的比例约为人类驾驶员的二十分之一。

不过，上述安全数据来自 Waymo 自身公布的统计结果，实际表现仍会受到运营区域、道路条件和统计口径等因素影响。随着多伦多测试工作的展开，Waymo 能否顺利适应当地交通环境，并按计划在 2028 年向公众开放服务，仍有待进一步观察。