首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索等开启鸿蒙 HarmonyOS 7 升级：系统界面全面焕新，新增高尿酸风险评估研究

2026/10/17 15:54:00 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 風見暉一华南吴彦祖Autumn_Dream雨雪载途不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 17 日消息，近日，华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索 / HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师紫金款 / 非凡大师尊界定制款开启鸿蒙 HarmonyOS 7 版本升级，带来更精致的界面交互、更进阶的运动体验，还有更多便捷、好用的新功能。

IT之家整理主要内容如下：

  • “健康摘要”升级为“健康洞察”应用，新增身体状态准备度，评估当日状态。

  • 华为创新研究应用新增高尿酸风险评估研究，可在手表侧直接启动高尿酸风险评估。

  • 微体检报告总览页布局更新，顶部类别图标支持一键直达测量结果，报告详情根据类别清晰分类。

  • 系统界面全面焕新，表盘与多任务列表等融入灵动光影，锻炼与睡眠等页面强化生命律动视觉。

  • 新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件。

  • 新增录音机应用，可满足长时间录音需求。

  • 科学睡眠全新升级，更新睡眠结构、新增稳定睡眠比例，更全面地呈现睡眠质量。

  • 高尔夫功能体验提升。

报名方式：

  • 华为手机 / 平板：【我的华为 / 服务】App > 首页 > 升级尝鲜，根据提示一键报名

  • 其他品牌手机 / 平板：微信小程序 >【我的华为】> 点击首页热门活动下对应产品图，根据提示填写信息报名

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：WATCH Ultimate 2 非凡探索鸿蒙 HarmonyOS 7

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知