华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索等开启鸿蒙 HarmonyOS 7 升级：系统界面全面焕新，新增高尿酸风险评估研究

IT之家 10 月 17 日消息，近日，华为 WATCH Ultimate 2 非凡探索 / HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师紫金款 / 非凡大师尊界定制款开启鸿蒙 HarmonyOS 7 版本升级，带来更精致的界面交互、更进阶的运动体验，还有更多便捷、好用的新功能。

IT之家整理主要内容如下：

“健康摘要”升级为“健康洞察”应用，新增身体状态准备度，评估当日状态。

华为创新研究应用新增高尿酸风险评估研究，可在手表侧直接启动高尿酸风险评估。

微体检报告总览页布局更新，顶部类别图标支持一键直达测量结果，报告详情根据类别清晰分类。

系统界面全面焕新，表盘与多任务列表等融入灵动光影，锻炼与睡眠等页面强化生命律动视觉。

新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件。

新增录音机应用，可满足长时间录音需求。

科学睡眠全新升级，更新睡眠结构、新增稳定睡眠比例，更全面地呈现睡眠质量。

高尔夫功能体验提升。

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