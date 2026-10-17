平台内容拥挤加剧：2026 年登陆 Steam 平台新游戏数量已达 21388 款，超去年全年总数

IT之家 10 月 17 日消息，开发者 Brendan Keogh 在 Bluesky 发文，截至 10 月中旬，2026 年登陆 Steam 的新游戏数量已达到 21388 款，超过 2025 年全年的总量。考虑到今年还剩约两个半月，而年末传统上又是游戏发布较为密集的时期，预计 Steam 平台 2026 年全年发布的新游戏至少可能达到 24000 款。

如此庞大的游戏数量，也让 Steam 面临越来越严重的内容拥挤问题。按照目前的数据计算，Steam 平均每天约有 66 款新游戏发布，而 2025 年这一数字约为 55 款。大量作品涌入平台，不仅增加了玩家筛选游戏的难度，也可能让一些质量出色、但缺乏知名度的作品被淹没在海量新品之中。

目前，Valve 正在尝试通过算法推荐和个性化展示改善这一问题。例如 Steam 近期便上线了“个人日历”功能，集中展示算法认为玩家可能感兴趣的 10 款游戏。这些推荐会参考玩家此前加入愿望单的作品，以及其过往的游戏偏好。然而随着新游戏数量继续增长，此类内容筛选机制也将面临更大压力。

Brendan Keogh 警告，随着目前 AI“氛围编程”潮流进一步延伸，许多开发者能够在数小时内制作出模仿现有热门游戏的作品，进一步造成平台充斥大量低劣游戏。若 Valve 不进一步调整审核、推荐和内容管理机制，2027 年登陆 Steam 的新游戏数量可能超过 30000 款，进一步造成更多玩家与开发者之间的矛盾。