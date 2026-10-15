经典电影改编游戏《玩具总动员 3 完整版》发售，Steam 国区 97 元

IT之家 10 月 15 日消息，由 Digital Eclipse 开发，雅达利和 Digital Eclipse 联合发行的经典电影改编重制版《迪士尼 / 皮克斯玩具总动员 3 完整版》今日正式发售，支持 PC (Steam)、PS4、PS5、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Xbox One、Xbox Series X|S 平台。

Steam 显示，国区售价为 97 元。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4049180/DisneyPixar_Toy_Story_3_Complete_Edition/?l=schinese&cc=cn）。

本作改编自 2010 年迪士尼・皮克斯同名动画电影《玩具总动员 3》，是原作游戏的强化完整版，不仅优化了画面分辨率与帧率，还收录了此前仅限定版独占的内容。游戏支持简体中文界面、字幕以及完整音频，同时支持控制器操作、Steam 成就、Steam 云、远程同乐等功能。

重新打开玩具箱，备鞍上马，化身为胡迪、巴斯光年和杰茜，在《玩具总动员 3 完整版》中展开一场 3D 冒险。在剧情模式中亲身演绎电影里的经典桥段，或进入玩具盒模式，在胡迪的牛仔乐园中自由探索西部沙盒世界。

游戏核心玩法与特色如下：

剧情模式中可重历电影经典桥段，玩家可在胡迪、巴斯光年和杰茜三个角色间自由切换，利用不同角色的独特能力解谜通关

玩具盒沙盒模式中，玩家可在牛仔乐园自由探索，接受任务、赚取金币，自由建造、装饰小镇

支持本地双人合作游玩，剧情模式和玩具盒模式都可体验

完整版包含此前独占内容，玩家可扮演邪恶皇帝扎克，解锁四个额外主题包装饰玩具盒

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit 系统，Intel Core i3-4130 或 AMD 同级别处理器，4 GB 内存，Radeon HD 7770 或 Nvidia 同级别显卡，需要 8 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit 系统，Ryzen 3 3100 或 Core i5-4690K 处理器，8 GB 内存，GeForce GTX 1050Ti 或 Radeon RX 460 显卡，需要 8 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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